Hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện quân sự, võ thuật, điều lệnh đối với học viên đào tạo chính quy các trường CAND

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình huấn luyện đầu khoá học viên các trường CAND (BCĐ) dự và phát biểu chỉ đạo.

Đây là khoá đầu tiên Bộ Công an tổ chức thực hiện thí điểm khoa mục huấn luyện đầu khoá, đưa học viên đào tạo chính quy tại các trường CAND để huấn luyện về điều lệnh, quân sự, võ thuật tại Bộ Tư lệnh CSCĐ. Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành kế hoạch và giao Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện đầu khoá học viên đào tạo chính quy các trường CAND, năm học 2019 – 2020 cho học viên đại học hệ chính quy của Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện và học tập, rèn luyện

Tại khoá huấn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức về điều lệnh, quân sự, võ thuật, bắn súng và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, phục vụ chiến đấu. Ngoài ra, các học viên còn được tổ chức học tập ngoại khoá như huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo 4 nội dung chiến sỹ khoẻ, tổ chức các môn bóng đá, bóng chuyền, hành quân rèn luyện... theo quy định của ngành Công an. Sau hơn 4 tháng, khoá huấn luyện đã đạt được mục tiêu, yêu cầu theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao trong huấn luyện…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Đào tạo và các nhà trường đã chủ động, tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, nội dung chương trình, kế hoạch học tập, huấn luyện...

“Chủ trương “đưa sinh viên chiêu sinh năm học mới biên chế về các đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ để huấn luyện, đào tạo” là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND; với phương châm, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sỹ quan Công an có sức khoẻ tốt, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, và đề nghị các học viên vận dụng tốt những kiến thức cơ bản đã được trang bị qua khoá huấn luyện vào thực tiễn quá trình học tập và rèn luyện tại các nhà trường.

Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ sau này khi ra công tác thực tế. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, khắc phục mọi khoá khăn, có tinh thần tự lập, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, kỷ luật, nội quy, quy định của các nhà trường.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Đào tạo, Bộ Tư lệnh CSCĐ và các nhà trường khẩn trương tổng kết, đánh giá thực tiễn đào tạo nhằm phát triển bộ giáo trình đào tạo và khoa mục huấn luyện, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đó, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đưa học viên đào tạo chính quy các trường CAND biên chế về Bộ Tư lệnh CSCĐ để huấn luyện đào tạo, đồng thời có kế hoạch huấn luyện các khoá sau đạt kết quả tốt hơn...

Tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện và học tập, rèn luyện trong khoá huấn luyện…