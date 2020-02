Hoàn thành 100% việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và để đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tính đến nay, CATP Hà Nội đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã trực thuộc thành phố và được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định cho các đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố

Toàn thành phố Hà Nội hiện có 386 xã thuộc 18 huyện, thị xã (Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vì, Thường Tín, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Đan Phượng, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ứng Hòa). Thực hiện Thông tư số 09 (ngày 11/4/2019) của Bộ trưởng Bộ Công an, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay CATP Hà Nội đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã; hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% số xã thuộc Thành phố Hà Nội.

Chú trọng chất lượng Công an xã

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội, việc lựa chọn nhân sự bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP thảo luận, thống nhất về tiêu chí bố trí, sắp xếp cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Chỉ huy Công an xã và Công an viên, trên cơ sở lựa chọn những đồng chí có trình độ, năng lực xuất sắc, nổi trội, có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tại địa bàn cơ sở để tăng cường cho Công an xã, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn kết hợp với việc sắp xếp, bố trí đối với các đồng chí chỉ huy đội thuộc các phòng hợp nhất, giải thể, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ để tiết giảm cơ cấu chỉ huy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đã tăng cường sức mạnh trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

“Đến nay, CATP Hà Nội đã điều động tăng cường Công an xã, đồng thời tiết giảm chỉ huy tại các đơn vị hiện đang vượt cơ cấu đối với 66 đồng chí chỉ huy Đội thuộc các Phòng nghiệp vụ và 237 đồng chí chỉ huy các Đội nghiệp vụ thuộc Công an quận, huyện, thị xã, tăng cường giữ chức vụ Chỉ huy Công an xã, nhằm tạo điều kiện cho những đồng chí này có điều kiện tiếp cận, bám sát, nắm tình hình địa bàn cơ sở và phấn đấu, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ kế cận trước mắt cũng như lâu dài” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết.

Công an xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, chỉ huy Đội Quản lý cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 4 cấp Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, để phục vụ việc triển khai Đề án 03 - bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố, từ tháng 1/2019 đến nay, CATP đã bổ sung biên chế, điều động tăng cường trên 640 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về Công an các huyện, thị xã, đây chính nguồn cán bộ để tiếp tục tăng cường, bổ sung cho Công an xã... Cùng với đó, CATP đang tiếp tục yêu cầu các Phòng nghiệp vụ rà soát biên chế, để điều động hơn 490 đồng chí tăng cường, bổ sung biên chế cho Công an cấp huyện, nhất là cho Công an xã bố trí Công an chính quy, Công an phường, thị trấn...

Sau khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, để đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, CATP báo cáo đề nghị Thường trực Thành ủy có văn bản chỉ đạo Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy sớm thực hiện quy trình bầu, chỉ định vào Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy xã đối với các đồng chí Công an chính quy được bố trí giữ chức vụ Trưởng Công an xã, theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; đồng thời giao các đồng chí Trưởng Công an huyện, thị xã khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy thực hiện quy trình để đảm bảo đồng chí Trưởng Công an xã được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ của CBCS, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các địa bàn cơ sở, CATP đã kịp thời tổ chức 11 lớp tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp với nhân dân cho 1.668 đồng chí được tăng cường cho Công an cấp cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn đặt ra.

Tăng cường sức mạnh đảm bảo ANTT

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá: “Cấp ủy, chính quyền (huyện, xã) và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, thống nhất cao với chủ trương của Bộ Công an và CATP về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc bố trí Công an chính quy đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…”.

Một điều dễ nhận thấy là đội ngũ CBCS Công an chính quy được điều động về các xã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác. Vì vậy, việc triển khai các chủ trương, chương trình kế hoạch của Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành. Các vụ việc xảy ra được phát hiện và giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, không để phát sinh điểm “nóng”. Sự chỉ đạo, lãnh đạo của Công an huyện cũng như việc phối hợp giữa Công an xã với các Đội nghiệp vụ của Công an huyện để thực hiện các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ được thuận lợi, chặt chẽ và đạt hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cho rằng, dù còn gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, Thiếu tướng Đào Thanh Hải bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao, quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các phòng nghiệp vụ và Cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã luôn yên tâm công tác, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự so với trước đây.

“Với những kết quả bước đầu đạt được, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của CATP Hà Nội đã được cấp ủy, chính quyền, các ban - ngành, đoàn thể các cấp đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao; nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn ngày càng được chú trọng, phát triển, đạt hiệu quả tốt. Tới đây, CATP Hà Nội tiếp tục tham mưu, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Huyện ủy - UBND các huyện có phương án bố trí công tác khác đối với các đồng chí Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách, xây dựng, sửa chữa trụ sở, bố trí thêm phòng làm việc, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để lực lượng Công an xã chính quy thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp với nhân dân cho số CBCS được bố trí về Công an xã” - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ.