Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi động viên các chiến sĩ tham gia hiến máu Công an Hà Nội thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để nhân lên tinh thần, nghĩa cử cao đẹp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" Trước đó, nhiều đơn vị công an các quận huyện của thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19” với thông điệp “Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình” Ngày 20-4, điểm hiến máu tại Trung tâm Huấn luyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã tới đăng ký hiến máu Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội tham gia hiến máu cùng các chiến sĩ Đây cũng là một trong những hoạt động của Công an Thủ đô, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hiện nay, lượng máu dự trữ của các Bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh đang ở mức báo động đỏ, đặc biệt là nhóm máu O và A... Đại úy Nguyễn Tiến Hưng, cán bộ Đội Điều lệnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị chuẩn bị hiến máu. Sau khi lấy mẫu máu, với sức khỏe tốt anh đã hiến 350ml Các y bác sĩ tiếp nhận máu đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 Phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng đã góp phần cung cấp lượng lớn máu dự trữ, kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị trong việc cứu chữa bệnh nhân Ánh mắt trần ngập niềm vui của một nữ chiến sĩ Được biết hành trình hiến máu trong lực lượng CATP Hà Nội được tổ chức tại 14 điểm trong 10 ngày (từ 20 đến 29-4-2020), với chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu Những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có cả những người đồng chí, đồng đội Với các cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội, hành trình hiến máu lần này thật khó tả và bình dị, bởi nó là hành động thiết thực nhất vì cộng đồng, vì nhiều số phận chưa may mắn... Các đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô hăng hái, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện; cùng nhau chia sẻ những giọt máu quý giá Trước đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, những người đến làm việc, tham gia hiến máu đều được test nhiệt độ nhanh Rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng ra vào Tại chương trình, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã trao bằng khen, giấy khen của UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi động viên các chiến sĩ tham gia hiến máu Công an Hà Nội thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để nhân lên tinh thần, nghĩa cử cao đẹp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" Trước đó, nhiều đơn vị công an các quận huyện của thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19” với thông điệp “Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình” Ngày 20-4, điểm hiến máu tại Trung tâm Huấn luyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã tới đăng ký hiến máu Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội tham gia hiến máu cùng các chiến sĩ Đây cũng là một trong những hoạt động của Công an Thủ đô, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hiện nay, lượng máu dự trữ của các Bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh đang ở mức báo động đỏ, đặc biệt là nhóm máu O và A... Đại úy Nguyễn Tiến Hưng, cán bộ Đội Điều lệnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị chuẩn bị hiến máu. Sau khi lấy mẫu máu, với sức khỏe tốt anh đã hiến 350ml Các y bác sĩ tiếp nhận máu đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 Phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng đã góp phần cung cấp lượng lớn máu dự trữ, kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị trong việc cứu chữa bệnh nhân Ánh mắt trần ngập niềm vui của một nữ chiến sĩ Được biết hành trình hiến máu trong lực lượng CATP Hà Nội được tổ chức tại 14 điểm trong 10 ngày (từ 20 đến 29-4-2020), với chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu Những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có cả những người đồng chí, đồng đội Với các cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội, hành trình hiến máu lần này thật khó tả và bình dị, bởi nó là hành động thiết thực nhất vì cộng đồng, vì nhiều số phận chưa may mắn... Các đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô hăng hái, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện; cùng nhau chia sẻ những giọt máu quý giá Trước đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, những người đến làm việc, tham gia hiến máu đều được test nhiệt độ nhanh Rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng ra vào Tại chương trình, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã trao bằng khen, giấy khen của UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện