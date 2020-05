Hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong "mùa dịch" Covid 19

ANTD.VN - Hơn 6.000 đơn vị máu được hiến tặng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp; tổ chức 40 điểm cấp phát dụng cụ y tế miễn phí; tặng quà có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng đến người dân và cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn TP. Hà Nội...đó là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội thực hiện trong “mùa dịch” Covid 19.

Từ ngày 3-2 đến 4-5-2020, tuổi trẻ Công an TP Hà Nội đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Đoàn Thanh niên CATP thăm, tặng quà CBCS làm nhiệm vụ tại chốt trực ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh

Đại úy Bùi Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ đầu tháng 2-2020, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đến 100% cơ sở Đoàn trong CATP. Ban chấp hành Đoàn cũng triển khai kịp thời những định hướng, chỉ đạo của CATP, Đoàn cấp trên đến các cấp bộ Đoàn; thường xuyên tập hợp kết quả, đánh giá, khắc phục vướng mắc phát sinh qua quá trình thực hiện, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích, đồng hành cùng CBCS và người dân trong "mùa dịch"

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã phát huy thế mạnh, ưu điểm của mạng xã hội. Qua hai trang fanpage facebook của Đoàn thanh niên CATP, đã có gần 500 bài viết được đăng tải, nội dung tuyên truyền các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, Bộ Công an và Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh; đặc biệt là những bài viết đấu tranh với các luận điểm sai trái, tin giả - fakenew liên quan đến dịch bệnh. Các tin, bài đã thu hút gần 5 triệu lượt người xem và khoảng 1,5 triệu lượt tương tác.

Với tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP luôn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lính cứu hỏa

Tại 30 quận, huyện, thị xã, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức 40 điểm cấp phát dụng cụ y tế miễn phí đến người dân và cán bộ, chiến sỹ, với tổng số hơn 230.000 chiếc khẩu trang, 4.070 chai nước rửa tay khô kháng khuẩn, 2250 tấm chắn kính, 20 kính và 40 áo bảo hộ y tế với tổng giá trị quà tặng gần 900 triệu đồng. Qua đó đã góp phần kiểm soát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh; tạo hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong mùa dịch.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động với chương trình đồng hành cùng CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch Covid 19

Một điểm sáng trong chuỗi các hoạt động của Tuổi trẻ Công an Thủ đô là chương trình đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức thăm tặng quà cho lực lượng đảm nhiệm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch tại các điểm “nóng” như các chốt tại Bệnh viện Bạch Mai, huyện Mê Linh... với tổng giá trị quà tặng gần 250 triệu đồng.

Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" của Công an Hà Nội

Một trong những điểm nhấn khác, là từ trung tuần tháng 4 đến ngày 30-4, hành trình “Giọt máu nghĩa tình” của Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 6.157 đơn vị máu. Chương trình được tổ chức tại 14 điểm thuộc CATP và Công an các quận, huyện, thị xã trong 10 ngày từ 20-4 đến 30-4.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cùng tham gia hiến máu cứu người, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, với nghĩa cử "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Sau 10 ngày tổ chức, CBCS Công an Thủ đô đã hiến tặng 6.157 đơn vị máu

Công an Hà Nội là đơn vị có mô hình tổ chức hiến máu mới, sáng tạo trong thời điểm dịch bệnh. Thay vì tổ chức một ngày hội lớn như mọi năm, thì năm nay, CATP đã triển khai chuỗi điểm hiến máu tại các quận, huyện và phân bổ hợp lý, giãn các giờ hiến máu. Như vậy, vừa đảm bảo việc CBCS thuận lợi, không mất thời gian đi lại vừa đảm bảo tuân thủ giãn cách để phòng chống dịch.

Theo đánh giá, CATP Hà Nội là một trong những đơn vị, địa phương trong khối lực lượng vũ trang tổ chức được chiến dịch hiến máu nhiều ngày với số lượng cao, vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, hành trình "Giọt máu nghĩa tình" được tổ chức đúng vào thời điểm các cơ sở y tế thiếu máu trầm trọng, nhiều lịch hiến máu không triển khai được do thực hiện giãn cách xã hội.