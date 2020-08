Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Đoàn thành niên Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thành đoàn Hà Nội đã ra quân tiếp sức mùa thi tại các các điểm trường Lực lượng CSGT Hà Nội đã tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều thuận lợi nhất cho thí sinh Tại nhiều điểm thi của Hà Nội, lực lượng CSGT có mặt từ sớm cùng Thành đoàn Hà Nội chuẩn bị nước và khẩu trang cho thí sinh Thí sinh nhận những chai nước từ tay các chiến sĩ ngay khi bước ra khỏi cổng trường. Đây là hình ảnh quen thuộc trong nhiều kỳ thi diễn ra tại điểm trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) Các chiến sĩ hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi Năm nay kỳ thi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên hành động của các chiến sĩ Công an Thủ đô đã góp phần đảm bảo an toàn cho thí sinh trong mùa dịch bệnh Ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, các thí sinh cũng luôn được các chiến sĩ nhắc nhở về quy định đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn trước khi vào trường Sự hỗ trợ của các chiến sĩ đã góp phần không nhỏ để kỳ thi diễn ra thành công Hành động của các chiến sĩ công an tuy nhỏ nhưng đã tạo nên hiệu ứng xã hội rất tốt, nhận được nhiều lời ngợi khen Có thể nói chương trình Tiếp sức mùa thi là hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để Tuổi trẻ Công an Thủ đô phát huy tinh thần xung kích, góp phần vào sự thành công cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

