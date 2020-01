Hiến dâng cả cuộc sống vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội, sáng ngày 9/1/2020, CATP Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công tường rào bảo vệ sân bay quân sự Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các đối tượng chống đối đã manh động, liều lĩnh, sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn... tấn công lực lượng thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, làm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh gồm: đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993, ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), chiến sỹ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội và đồng chí Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sự dũng cảm hy sinh quên mình của các đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh anh dũng và cao cả ấy, ngày 10/1/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí: Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân.

Trong giờ phút trang nghiêm và rất xúc động tại buổi lễ, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng các tầng lớp nhân dân vô cùng thương tiếc các đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, những người chiến sĩ CAND đã hiến dâng cả cuộc sống của mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an Thủ đô gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, thân nhân các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí là nỗi đau, sự mất mát vô cùng to lớn không gì có thể bù đắp được của gia đình, đồng chí, đồng đội và của toàn lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng CAND và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn khắc ghi trong trái tim, vinh danh, biết ơn sâu sắc về sự dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh của các đồng chí.

Tinh thần xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân mãi là tấm gương sáng ngời, thôi thúc chúng ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, biến đau thương thành hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, và nhân dân tin cậy, giao phó, tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công mới đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ công cuộc xây dựng, kiến thiết Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn, trật tự, kỷ cương.

Để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và tri ân những cống hiến lớn lao của 3 đồng chí hy sinh vì nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ CATP có mặt tại buổi lễ đã dành một phút mặc niệm

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CATP học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh của đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Các đơn vị nghiệp vụ của CATP phối hợp chặt chẽ với CAH Mỹ Đức, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng ổn định, xử lý triệt để những phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tham mưu xây dựng hệ thống chính trị và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Đồng Tâm thực sự vững mạnh.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô và các tầng lớp nhân dân về tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân về sự cam go, quyết liệt của công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, về những khó khăn, gian khổ, vất vả, cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND để nhân dân thấu hiểu, tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Để động viên, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với gia đình các đồng chí đã hy sinh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã tự nguyện ủng hộ nửa ngày lương. Đây là hành động cụ thể, thiết thực, đầy trách nhiệm, thắm tình đồng chí, đồng đội và cần được tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đề nghị cấp ủy, Thủ trưởng Công an các địa phương trên địa bàn Thành phố cần chú trọng làm tốt hoạt động tri ân, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình yêu thương, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

