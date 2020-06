Hết mình vì nhân dân phục vụ!

ANTD.VN - Một Đại tá Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, một Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Mai, một Trưởng Công an xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì, hay một nữ trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy... từng chuyện lớn, chuyện nhỏ nhưng là những mảnh ghép tạo thành một bức tranh tổng thể lớn, phản ánh những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô...

Một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, bố mất, mẹ bỏ đi, ở với bà nội già yếu, ngôi nhà đang cư trú cũng nhờ sự hỗ trợ của UBND phường và bà con hàng xóm - ngoan mới khó, chứ hư quá dễ dàng. Và... Bùi Minh Đạt là một đứa trẻ như vậy.

Người cảnh sát khu vực gần dân

Khi tiếp nhận địa bàn, Đại úy Bùi Văn Kửu nhận thấy đây là một trường hợp đặc biệt. Hình ảnh bà cụ già ở cái tuổi xưa nay hiếm những chiều đông mưa rét, hay nắng hè oi ả vẫn xách bàn đi bán nước chè, kiếm tiền rau cháo nuôi cháu qua ngày. Trong khi đó, Đạt lại ham chơi, mê game và biết được tình cảnh như vậy, Đại úy Bùi Văn Kửu đã bàn với người bà cho cháu đi trường giáo dưỡng 2 năm. Bà của Đạt sau những trăn trở, suy nghĩ cũng đã thấy được ý tốt của người cán bộ Cảnh sát khu vực và chấp thuận.

Hai năm sau, người thanh niên Bùi Minh Đạt trở về địa phương và vẫn là mối quan tâm lớn của Đại úy Bùi Văn Kửu, bởi anh phụ trách địa bàn này. Nhưng Đạt lại mang trong mình những mặc cảm, muốn trốn tránh mọi người đặc biệt là - “chú Cảnh sát khu vực”. Đại úy Bùi Văn Kửu suy nghĩ, muốn cảm hóa nam thanh niên này thì không có cách nào khác là phải tiếp xúc trực tiếp, gặp gỡ để trò chuyện, hoặc tốt hơn là tìm việc làm để Đạt có cuộc sống ổn định hơn.

Đại úy Bùi Văn Kửu, Cảnh sát khu vực CAP Tân Mai và câu chuyện giúp đỡ người lầm lỡ

Nghĩ là làm nên cứ khi nào có thời gian rỗi, anh lại có mặt ở địa bàn nơi hai bà cháu Đạt đang ở. Sự kiên trì của người Cảnh sát khu vực đã được đền đáp bằng sự mở lòng của nam thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt. Đạt đã gặp gỡ Đại úy Bùi Văn Kửu nhiều hơn, bày tỏ ý định muốn tìm việc làm để ổn định cuộc sống.

Với trách nhiệm của một cán bộ Cảnh sát khu vực, một người anh trong gia đình, Đại úy Bùi Văn Kửu đã giới thiệu Đạt làm việc cho một khu vực trông giữ xe. Thu nhập không cao nên cuộc sống của Đạt và người bà vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy Đạt rất có năng khiếu về sửa chữa linh kiện điện tử, Đại úy Bùi Văn Kửu đã đưa thanh niên này đi học nghề để có việc làm với thu nhập tốt hơn. Giờ đây, cậu bé Bùi Minh Đạt ngày nào đã giúp bà được nhiều việc hơn và cuộc sống cũng đã ổn định hơn rất nhiều…

Quyết liệt tấn công tội phạm "tín dụng đen"

Trong khuôn khổ Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chia sẻ về việc thực hiện Chuyên đề 231 - đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, khẳng định đây là công việc rất có ý nghĩa, hiệu quả cao trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô và nhận được niềm tin yêu của nhân dân đối với người chiến sỹ công an.

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và kinh doanh tài chính bất hợp pháp trên địa bàn thành phố có nhiều phức tạp, năm 2016, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 231 - đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố.

Sau 3 năm triển khai, nhận thấy giá trị tích cực của Kế hoạch 231, CATP Hà Nội đã nâng lên thành Chuyên đề 231, tiếp tục đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện, thị xã triển khai nghiêm túc kế hoạch này. Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội chia sẻ về chuyên đề 231 - đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen"

Tính đến thời điểm này, sau 4 năm triển khai Chuyên đề 231, tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn Hà Nội đã “hạ nhiệt”. Các đối tượng không còn hoạt động công khai, manh động và các cơ sở kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen” giảm đáng kể. Trước khi triển khai Chuyên đề 231, trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 cơ sở cầm đồ, hơn 900 cơ sở kinh doanh tài chính và đến thời điểm này, Hà Nội chỉ còn khoảng 1.100 hiệu cầm đồ và 500 cơ sở kinh doanh tài chính.

Chia sẻ về những kết quả công tác, Đại tá Nguyễn Bình không thể nào quên vụ “đánh sập” Công ty Hải Linh - một công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh “tín dụng đen”. Thời điểm đầu năm 2019, khi bị triệt xóa, số tiền ước tính “doanh nghiệp” này đã giao dịch lên tới 1.800 tỷ đồng, chủ yếu cho các doanh nghiệp vay để đáo nợ ngân hàng. Cứ khoảng 10 ngày, Triệu Đình Hoan (Chủ tịch HĐQT của công ty) lại cho “đàn em” đi thu nợ và thường kèm theo những lời đe dọa, dùng vũ lực uy hiếp người vay nợ để đạt được mục đích. Nhiều người lo sợ đối mặt với các đối tượng đi thu nợ, đã phải trốn khỏi nơi cư trú. Có những bị hại vay 40 tỷ đồng, nhưng đến khi công ty do Hoan quản lý bị lực lượng Cảnh sát hình sự đánh sập, thì số tiền vay cả gốc và lãi của họ lên tới 120 tỷ.

Rồi còn nhiều nữa những chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" như vụ bắt Quang “Rambo”, hay vụ bắt Nguyễn Đức Nhân, những kẻ chuyên cầm đầu đòi nợ thuê mà Đại tá Nguyễn Bình không thể nhớ hết và chỉ có người dân, những người phải gánh chịu hậu quả từ “tín dụng đen” thì không thể quên và họ luôn tâm niệm rằng, nhờ có các chiến sỹ Cảnh sát hình sự, cuộc sống mới bình yên trở lại…

Vui buồn người công an xã đảo Minh Châu

15 năm làm công tác nghiệp vụ cơ bản tại Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội, năm 2019, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì. Để lại phía sau người vợ cùng 2 đứa con nhỏ, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật vượt chặng đường 55km từ trung tâm thành phố về nhận nhiệm vụ tại xã đảo.

Minh Châu là một xã có 3 mặt giáp sông, mỗi năm có 2 tháng bị chìm trong nước, không thể đi đường bộ mà phải di chuyển bằng thuyền. Đây là một "điểm nóng" về ma túy bởi số người nghiện và nhiễm HIV rất nhiều. “Mang trong mình màu cờ sắc áo của người chiến sỹ Công an Thủ đô, khó khăn không ngại nhưng do thời gian công tác của tôi là ở Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, nên trước nhiệm vụ Trưởng Công an xã, một nhiệm vụ hoàn toàn mới, bản thân có sự lo lắng” - Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật chia sẻ.



Để giải tỏa ngay những lo lắng, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật đã xác định một số việc cần làm ngay. Trước hết, phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân 5 đồng chí trong đơn vị, bao gồm cả chỉ huy. Sau đó, người Trưởng Công an xã đảo tiến hành nắm tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản trên 8 lĩnh vực, với hơn 80 loại danh sách và thu thập hàng nghìn thông tin liên quan.

“Công an xã chỉ có 5 đồng chí, nếu như không biết dựa vào dân thì lực lượng Công chính quy không thể nào làm được việc, do đó, chúng tôi đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua mô hình khu dân cư tự quản. Mô hình đã thu hút đông đảo người dân tham gia cùng với lực lượng công an, chấp hành đúng pháp luật, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước” - Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật cho hay. Khi đã nắm chắc tình hình thì bắt tay vào giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, đặc biệt là đấu tranh triệt xóa các “điểm nóng” về ma túy, tình trạng trộm cắp vặt...

Hơn một năm gắn bó với xã đảo, mới đây, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật đã được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội. Anh đã rời xã đảo Minh Châu, nhưng những kỷ niệm đẹp về người Trưởng Công an xã đảo vẫn nguyên vẹn trong lòng người dân nơi đây.

Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật, Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Diệu, cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chia sẻ về công việc của mình

Là nhân chứng cho những chiến công của lực lượng Công an chính quy tại xã đảo Minh Châu, ông Nguyễn Danh Chương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu bày tỏ, khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tiêu biểu là Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật, người dân phấn khởi, yên tâm tổ chức sản xuất. “Minh Châu hôm nay không còn cảnh người dân kéo nhau đi làm ăn xa ở các tỉnh Tây Bắc, số người nghiện vì thế cũng có dấu hiệu giảm, tình hình ANTT ổn định. Những tín hiệu vui ấy đều bắt nguồn từ sự có mặt của lực lượng Công an chính quy về xã, các anh đã tổ chức nhiều hoạt động để triệt tiêu tội phạm” - ông Nguyễn Danh Chương cho hay.

Nữ trinh sát và những cuộc “nằm vùng” đáng nhớ



Là phụ nữ, mang trên vai thiên chức làm mẹ, vợ, nhưng có những ngày Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu, nữ cán bộ duy nhất của Đội 3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã không làm tròn vai nghĩa vụ thiêng liêng ấy…

Giao lưu cùng các đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 của CATP, khi nói về sự hiểm nguy trong công việc mà mình đã gắn bó 13 năm qua, Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu chị lại cho rằng, đó là công việc hết sức bình thường mà ai ở vị trí trinh sát cũng đều phải trải qua. Với đặc thù của công việc trinh sát, Thiếu tá Diệu thường xuyên phải làm việc vào ban đêm, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và thực hiện thiên chức của người phụ nữ.

Nhớ lại những kỷ niệm trong cuộc đời “đánh án” của mình, Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Diệu chia sẻ câu chuyện vui, đó là khi chị mang bầu, tưởng sẽ không làm được công việc trinh sát, nhưng với chị đó là một lợi thế vì chị sẽ ít bị để ý hơn, bám sát được gần đối tượng hơn. Hay có những ngày mùa hè, Thiếu tá Diệu mật phục sát một cái cống từ sáng sớm đến đêm khuya trong thời gian 1 tuần lễ. Chuyên án thành công, vài ngày sau đó về với gia đình, nữ Thiếu tá này không quên được “mùi hương nồng nàn” ấy...

Trong gia đình, người đồng hành cùng Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Diệu cũng là một chiến sỹ CAND nên rất nhiều lần khi chồng trực, bản thân đi “đánh án”, Thiếu tá Diệu luôn thường trực một nỗi lo không ai chăm sóc con nhỏ. Nhiều lần con ốm phải đi viện nhưng chị lại đang trên đường đi bắt đối tượng phạm tội ma túy, nên không ai có thể thay thế được và đó là sự thiệt thòi của người phụ nữ này.

Câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Diệu cho chúng ta nhìn thấy phía sau những bộ quân phục oai nghiêm, khiến tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng nể sợ là một người phụ nữ như bao người khác, một trinh sát như hàng nghìn trinh sát khác trong lực lượng Công an Thủ đô anh hùng. Họ đều có điểm chung là mang danh dự của người chiến sỹ CAND, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mỗi chuyên án đi qua là những ngày thành phố bình yên và tội phạm phải trả giá.