Hệ thống Báo chí CAND là "binh chủng" đặc biệt hiệu quả trong cuộc chiến với dịch Covid-19

ANTD.VN - Chiều 17-6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền hình CAND về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình trong lực lượng CAND...và đông đảo phóng viên, biên tập viên đã có nhiều cố gắng, kết quả trong công tác tuyên truyền phóng chống dịch bệnh nói riêng.

Góp sức quan trọng trên mặt trận thông tin

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, các cơ quan báo chí CAND đã phát huy hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, các cơ quan báo chí, Truyền hình, Phát thanh CAND đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả của hệ thống báo chí CAND trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19



Đội ngũ phóng viên chủ động bám sát các đơn vị Công an làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch như cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, tuyến biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Bệnh viện Bạch Mai, các trung tâm cách ly; tăng cường kết nối cộng tác viên, chia kíp cán bộ phóng viên tòa soạn bảo đảm làm báo liên tục và phòng ngừa rủi ro, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ phóng viên đã luôn cố gắng đưa tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời nhất đến với người dân để phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân.

Thời gian qua, báo chí CAND đã phát sóng, đăng tải 7.395 tin, bài, phóng sự thông tin, tuyên truyền liên tục về tình hình, diễn biến phức tạp và các biện pháp phòng, chống ngăn chặn lây lan của dịch bệnh Covid-19; những chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an; kết quả công tác đi đầu phòng chống dịch của Công an các đơn vị, địa phương, như: kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; thường trực bảo vệ ANTT tại các khu vực cách ly tập trung; phối hợp với các lực lượng Quân đội, Y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch Covid- 19; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; tích cực điều tra, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến dịch bệnh...

Báo chí CAND cũng đã tập trung phản ánh, đấu tranh hiện tượng buôn lậu, đầu cơ, tăng giá vật tư y tế trái quy định; tội phạm an ninh mạng; đưa tin sai sự thật; lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; tội phạm hình sự...

Chủ động, hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới

Để có được những tin, bài, hình ảnh cập nhật đảm bảo tính thời sự trong phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng báo chí CAND nói riêng đã gặp không ít khó khăn, vất vả, thậm chí đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh khi khai thác thông tin nơi tuyến đầu chống dịch.

Nhiều phóng viên, nhất là phóng viên nữ phải xa gia đình, gửi con cho ông bà, họ hàng trong một thời gian dài, để thực hiện công tác chuyên môn, qua đó thể hiện vai trò xung kích của đội ngũ báo chí CAND trên mặt trận truyền thông phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, các phóng viên, biên tập viên cũng bảo đảm an toàn cho bản thân, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi cơ sở, sử dụng nước sát khuẩn tay thường xuyên và hạn chế tối đa việc tụ tập nơi đông người...

Đồng chí Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng lãnh đạo , đại diện các đơn vị Báo chí trong CAND nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam



Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả của hệ thống báo chí CAND trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định: Hệ thống báo chí CAND là "binh chủng" tuyên truyền trong cuộc chiến không tiếng súng hết sức khốc liệt; bảo vệ thành quả Cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo ANCT, TTATXH, phòng, chống hiệu quả Covid-19. Những đóng góp của lực lượng Báo chí CAND trong thời gian qua cũng như phòng, chống Covid -19 là rất đáng tự hào.

Thông tin sơ bộ về kết quả tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Lực lượng CAND nói chung và hệ thống báo chí CAND cùng với các lực lượng khác như Quân đội, Y tế…có vai trò hết sức quan trọng, đóp góp to lớn vào công tác phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên, biên tập báo chí CAND

“Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, nước ta liên tiếp không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng, cả nước đang trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế song song với triển khai các hoạt động phòng, chống dịch nhằm thực hiện “mục tiêu kép”. Do đó đòi hỏi báo chí CAND trong thời gian tới liên tục bám sát, thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động, chủ trương phát triển trên mọi mặt chính trị, kinh tế, đời sống, xã hội của đất nước nói chung, cũng như các kết quả đạt được trong ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.