Hành trình về nguồn "Tiếp bước anh hùng" của Công an Thủ đô

Đoàn công tác về nguồn Hành trình "Bước chân anh hùng" của CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn công tác đã báo cáo những kết quả, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Thời gian vừa qua, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bên cạnh những thời cơ thuận lợi rất cơ bản song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhất là tác động ảnh hưởng từ nhiều mặt của đại dịch Covid-19, tuy vậy cán bộ đảng viên, chiến sỹ Công an Thủ đô vẫn luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả giữa các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp và biết dựa vào các tầng lớp dân nhân đã mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ ra sức thi đua lập được nhiều thành tích.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP trao quà tặng cho 10 hộ gia đình chính sách tại lễ báo công Hành trình về nguồn "Bước chân anh hùng"

Bằng những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, trong 05 năm qua, CATP đã có 4 năm đạt Cờ thi đua của Chính phủ, 1 năm đạt Cờ thi đua Bộ Công an, liên tục các năm được UBND Thành phố tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc". Đã có 57.466 lượt tập thể và cá nhân nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố và Giám đốc CATP khen thưởng.