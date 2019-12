Hành trình "trao yêu thương" nơi vùng cao biên giới

ANTD.VN -Trong những ngày cuối năm 2019, khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, Báo An ninh Thủ đô đã cùng Thẩm mỹ Hải Duyên (số 66 Trần Phú, Hà Nội) chuyển 370 suất quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Mầm non và Tiểu học xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Mang hơi ấm Thủ đô tới các bản làng

Từ sáng tinh mơ trong cái rét cắt da cắt thịt, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, các thành viên trong Đoàn công tác đã có mặt đông đủ tại điểm tập kết, vận chuyển hàng lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Vượt qua quãng đường gần 400km với những con dốc dựng ngược và những khúc cua tay áo, xã Nậm Pung dần hiện ra trước mắt chúng tôi với những bản làng chìm trong sương mù.

Vừa tới nơi, nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem đang đỏ lên vì lạnh của các em học sinh vùng cao, sự vui mừng của các thầy cô giáo đã khiến các thành viên trong đoàn quên đi mệt mỏi.

Phân loại quà để chuyển đến tận tay các em học sinh

370 phần quà với tổng trị giá 120 triệu đồng gồm chăn bông, áo ấm, dép, mũ len, bánh kẹo... đã được đoàn công tác trao tận tay cho từng em học sinh. Món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên, khuyến khích các em học sinh nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Đây là việc làm ý nghĩa nằm trong chương trình “Tết vui cùng người nghèo” do Báo An ninh Thủ đô cùng Thẩm mỹ Hải Duyên phối hợp tổ chức.

Nhận từng phần quà từ tay đại diện Báo An ninh Thủ đô và nhà tài trợ, thầy Trần Văn Toàn – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nậm Pung cho biết, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai là xã vùng cao, điều kiện kinh tế của các hộ dân khá khó khăn.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô tặng áo ấm cho các em học sinh

Trường Mầm non và Tiểu học xã Nậm Pung có 124 học sinh mầm non, 245 học sinh tiểu học, chủ yếu là người dân tộc Dao, Hà Nhì. Không ít cháu ở nhà với ông bà do bố mẹ đi làm ăn xa, phải đến trường trong tình trạng thiếu thốn, không đủ mũ áo, giày dép, chăn ấm trong những ngày mùa đông giá lạnh. Các thầy cô trong trường đều từ nơi khác đến, ở nội trú tại trường lại trường trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Cũng theo thầy Toàn, đối với độ tuổi mầm non, tiểu học, trường có 5 điểm trường, học sinh học trong các lớp ghép từ 3-5 độ tuổi. Do địa hình đồi núi nên việc đi lại của các em khá vất vả.

Niềm vui khi nhận được áo mới

“Những món quà mang hơi ấm từ Thủ đô tới vùng cao là những phần quà thiết thực và đầy ý nghĩa, có tác dụng động viên tinh thần rất lớn tới cả thầy và trò trường Tiểu học và mầm non Nậm Pung trong thời điểm năm hết, Tết sắp đến. Chúng tôi mong trong thời gian tới Báo An ninh Thủ đô và Thẩm mỹ Hải Duyên cùng các tấm lòng hảo tâm khác sẽ có nhiều chương trình xã hội tình nghĩa hơn nữa tới các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa” – thầy Toàn chia sẻ.

Điều kỳ diệu sẽ đến với người biết yêu thương

Rời điểm trường chính, chúng tôi tiếp tục đến với điểm trường Tả Chải 1 – điểm trường xa nhất, cách trung tâm xã khoảng 7km. Điểm trường này là nhà cấp 4 cũ, mái lợp pờ rô xi măng mùa đông gió lùa rất lạnh, còn mùa hè thì vô cùng nóng bức. Đường đi vào trường khá nhỏ hẹp với con dốc đất dựng đứng. Vào những ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt, các em học sinh trường tới trường với những đôi chân trần, quần áo bê bết, lấm lem bùn đất do bị “vồ ếch”.

Các em học sinh mầm non háo hức đợi nhận quà

Khi chuyển quà tới tận tay từng em, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh em Lý Mờ So – 8 tuổi ngồi thu mình vào một góc, tay mân mê chiếc áo khoác mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui. So với các bạn cùng trang lứa, So có nhiều thiệt thòi. Ngay từ khi em còn rất nhỏ, mẹ em đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, bố thường xuyên đi làm xa nên em ở nhà với bà nội đã già yếu không còn khả năng lao động. Hầu hết mọi việc trong nhà đều dồn hết vào đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé 8 tuổi.

Phóng viên Báo ANTĐ trò chuyện với em Lý Mờ So - điểm trường Tả Chải 1

Mặc dù vậy, So luôn nỗ lực và cố gắng vươn lên trong học tập, là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Chia sẻ với chúng tôi em mong ước được đến trường đến lớp hàng ngày, để được gặp cô, gặp bạn, học thêm nhiều điều thú vị. Em còn đọc tặng các thành viên trong đoàn bài thơ về mẹ. Trong lớp học thiếu sáng chỉ có vài bộ bàn ghế sơ sài, những câu thơ So đọc bằng giọng đọc trong trẻo, hồn nhiên: “Đêm nay con ngủ giấc tròn – Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” như vang xa hơn khiến những người có mặt không giấu nổi xúc động.

Đại diện Thẩm mỹ Hải Duyên trò chuyện với các em nhỏ

Được biết, giáo viên duy nhất phụ trách điểm trường này là cô Trần Thu Hương quê ở Hà Nam. Cô Hương tới đây nhận lớp khi tuổi mới ngoài đôi mươi. Cô Hương cho biết, gần 10 năm bám trụ tại mảnh đất này, động lực lớn nhất khiến cô ở lại là sự gắn bó, quyến luyến với 10 học sinh của lớp học ghép, mặc dù thời gian đầu khi đặt chân tới đây, nhìn lớp học cũ nát nằm trơ trọi giữa núi rừng hoang vắng nhiều đêm cô đã khóc và có ý định bỏ cuộc.

Các em đều là người dân tộc Hà Nhì, không biết nói tiếng Kinh. Do điều kiện kinh tế khó khăn phụ huynh hầu như không quan tâm đến việc học tập của con em mình, họ không biết con có đến lớp đều không, thậm chí chẳng biết cô giáo đang dạy học là ai, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày gì nên giáo viên phải thường xuyên tới tận nhà các em thăm hỏi, động viên học sinh tới lớp.

Niềm vui khi nhận được áo mới

“Những món quà đến với các em khi mùa xuân mới sắp về đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm của Báo ANTĐ, Thẩm mỹ Hải Duyên đối với học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp các em và gia đình có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm hơn, đồng thời khích lệ, động viên các em nỗ lực hơn nữa trong học tập” – cô Hương chia sẻ.

Chia tay xã Nậm Pung khi chiều tà, những cái bắt tay bịn rịn, những ánh mắt sáng ngời, vui tươi của đồng bào vùng cao đã thay lời cảm ơn. Chuyến đi thực sự để lại những dấu ấn sâu đậm trong mỗi người. Quả thực, có đi đến vùng cao, những ngôi trường nằm cheo leo trên núi mới càng thấy thương những người thầy và học trò nơi đây. Chúng tôi nhận ra rằng, điều kỳ diệu sẽ đến với những người thực sự biết yêu thương, và chỉ có tình yêu thương mới có thể xua tan đi cái lạnh buốt, giá băng tại những lớp học gió lùa ở những bản làng xa xôi, hẻo lánh.