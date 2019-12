Hành trình tình nguyện ý nghĩa của tuổi trẻ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 12-2019, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hành trình “Tình nguyện mùa đông năm 2019” ý nghĩa tại tỉnh Cao Bằng.

Thông điệp của hành trình, đó là được đóng góp sức nhỏ, tấm lòng vì cộng đồng và góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô.

Những món quà ý nghĩa

3h sáng 20-12, Hà Nội chìm trong cái lạnh buốt ngày cuối đông. Khi ánh đèn đường còn mờ trong làn sương đêm, những người trẻ tuổi của Công an Thủ đô hối hả chuẩn bị đồ đạc, quà tặng cho chặng hành trình dài.

Hành trình tình nguyện mùa đông của Tuổi trẻ Công an Thủ đô

Những chiếc chăn, đệm, áo rét… được xếp gọn ghẽ trên chiếc xe tải sẵn sàng lên đường vượt dốc, leo đèo.

Cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội cùng người dân vận chuyển hàng hóa vào trường học ở xã Hưng Đạo

Những chiếc chăn cho mùa đông ấm áp

Vượt qua quãng đường gần 500 km, đoàn công tác có mặt tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình. Con đường đất dẫn vào hai ngôi trường Tiểu học và Mầm non xã Hưng Đạo chỉ toàn dốc đá, hiểm trở khiến cho các chiến sỹ Công an Thủ đô không khỏi day dứt vì hành trình đi tìm cái chữ của trẻ em nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Mặc dù mới 15 giờ chiều, nhưng cả ngôi trường đã chìm trong màn sương mù dày đặc.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội trao quà tặng cho cô trò hai trường Mầm non và Tiểu học xã Hưng Đạo

Cùng sự giúp đỡ của người dân bản và các cô giáo, cán bộ chiến sỹ đoàn công tác chuyển hàng hóa, quà tặng vào sân trường. Ở nơi đó, các em nhỏ đang háo hức chờ đợi những chiến sỹ trẻ Công an Thủ đô. Bắt gặp những ánh mắt sáng lấp lánh, đôi má ửng hồng vì lạnh, mọi mệt mỏi sau một hành trình dài của các chiến sỹ trẻ...bỗng trôi hết.

Những món quà của Tuổi trẻ Công an Thủ đô gửi đến các em nhỏ xã vùng cao

Ở trường Tiểu học và Mầm non xã Hưng Đạo, cơ sở vật chất còn thiếu thốn vô cùng. Các em nhỏ chủ yếu là người dân tộc Tày, sinh sống ở những bản làng cách trường vài km đường rừng núi.

Các em nhỏ ở xã Hưng Đạo sẽ có một mùa đông thật ấm áp

Trong chuyến đi này, Đoàn thanh niên Công an thành phố đã gửi tặng hai trường học và các em nhỏ hơn 200 suất quà gồm chăn đệm, áo, ủng, bánh sữa trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hơn 200 suất quà được Công an Thủ đô vượt dốc, băng đèo mang đến cho trẻ thơ ở xã Hưng Đạo

Cùng với đó, đoàn đã trao tặng những bao phân lân cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà thiết thực cho cuộc sống lao động hàng ngày của những người nông dân nơi vùng cao.

Hoạt động thiết thực vì cộng đồng của Tuổi trẻ Công an Thủ đô

Nụ cười của trẻ em ở xã Hưng Đạo

Theo Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội: “Thông qua cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, chúng tôi được biết đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Những món quà nhỏ được hơn 13.000 đoàn viên thanh niên gom góp chính là tình cảm của Công an Hà Nội đối với người dân nơi phên dậu Tổ quốc, phần nào đó góp phần động viên, sẻ chia giúp người dân và các học sinh tiếp tục khắc phục những khó khăn để lao động sản xuất và nỗ lực học tập. Mong rằng chút quà nhỏ bé, nhưng chứa chan nghĩa tình này sẽ góp phần làm nên một mùa đông ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc để mọi người luôn yên tâm tư tưởng, một lòng tin yêu vào Đảng và lực lượng Công an nhân dân, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Cũng trong hành trình này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Đồn biên phòng Đàm Thủy (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh).

Đại úy Bùi Mạnh Hùng và Thiếu tá Bùi Văn Cường tặng quà cho các em nhỏ đang được Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhận đỡ đầu

Đoàn công tác đã thăm nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sỹ; điều kiện công tác của đơn vị; đồng thời nghe báo cáo, trao đổi tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; kết quả thực hiện các mặt công tác của đơn vị những năm qua; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đối ngoại biên phòng; tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồn biên phòng Đàm Thủy đang quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914km (trong đó có 17,452km trên đất liền và 1,462km biên giới trên sông), gồm 60 mốc quốc giới thuộc địa bàn 2 xã Đàm Thủy và Chí Viễn giáp với biên giới Trung Quốc. Hai xã này có tổng số 2.109 hộ/ 9.310 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh và Dao.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Thiếu tá Bùi Văn Cường, Trưởng Đồn biên phòng Đàm Thủy cho biết: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lãnh thổ, Đồn biên phòng Đàm Thủy còn triển khai thực hiện các chương trình, phong trào thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Hiện, Đồn biên phòng đang nhận đỡ đầu cho 5 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội dâng hoa tại Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo

Đến thăm Đồn Biên phòng Đàm Thủy đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, Đoàn Thanh niên công an thành phố Hà Nội đã trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh được Đồn nhận nuôi.

Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình

Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa, đoàn công tác đã tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tại khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình) và dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (huyện Hà Quảng).

Đoàn công tác thăm bàn đá nơi Bác Hồ từng làm việc

Trở lại nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những ngày đầu về nước sau hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, thăm suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó... được tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn của Bác và các chiến sỹ trong thời kỳ này, nhiều cán bộ Công an Thủ đô không khỏi xúc động.

Hành trình về nguồn tại Pác Bó, Cao Bằng của Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô

Thượng úy Nguyễn Thị Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Hồ sơ, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi - thế hệ trẻ Công an Thủ đô thật sự xúc động, khâm phục khi được đến thăm nơi Bác Hồ từng sống và làm việc. Tuổi trẻ Công an Thủ đô nguyện phấn đấu học tập theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người, luôn gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ"