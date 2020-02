Hành động thiết thực tăng cường phòng ngừa lây lan dịch bệnh do virus corona gây ra

ANTD.VN -Đoàn thanh niên các đơn vị Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát bảo vệ- Công an thành phố Hà Nội đã có những việc làm thiết thực để nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa dịch bệnh corona.

Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh do virus corona gây ra, Đoàn thanh niên các đơn vị Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát bảo vệ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang y tế miễn phí, hướng dẫn cho người dân rửa tay khi đến liên hệ làm việc.

Đoàn thanh niên Phòng Quản lý XNC hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng khẩu trang y tế và rửa tay khi đến liên hệ công tác

Tình hình dịch viêm phổi do virus corona đang diễn biến phức tạp, thế nhưng ở những nơi tập trung đông người như các điểm công cộng, nơi người dân đến làm, giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một số cá nhân chưa tự giác sử dụng khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Cùng với đó là việc khan hiếm khẩu trang nên người dân khó khăn mua trang bị cho mình.

Thực hiện công văn số 758/CAHN-PV01 ngày 29-1-2020 của Công an thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Đoàn thanh niên đơn vị Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang y tế miễn phí, hướng dẫn cho người dân rửa tay khi đến liên hệ làm việc.

Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát bảo vệ phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Ngay từ sáng sớm ngày 10-2, tại sảnh trụ sở làm việc số 44 Phạm Ngọc Thạch, CBCS các đơn vị đã bố trí hai bàn làm việc và chuẩn bị nước rửa tay và khẩu trang để phát miễn phí. Đây là loại khẩu trang y tế đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, có thể sử dụng an toàn.

Đại úy Nguyễn Minh Hiệp, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh- CATP Hà Nội: “Cùng với việc phát khẩu trang miễn phí, CBCS còn tuyên truyền về dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Đồng thời, nhắc nhở người dân khi đến những khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang để phòng bệnh dịch. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách như chỉ được dùng một lần, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay bằng nước sát trùng sau khi tháo bỏ khẩu trang.