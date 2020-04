Hàng trăm chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm tham gia chống dịch Covid-19

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và kết luận của Chủ tịch UBND TP, các đơn vị trong CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp người dân không đeo khẩu trang hay ra đường trong trường hợp không cần thiết nhằm thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội.

Phân luồng đồng thời tuyên truyền ngừng hoạt động với các loại hình vận tải hành khách công cộng

Từ ngày 31-3 đến 17h ngày 7-4, CAQ đã xử phạt hành chính 290 trường hợp trong đó; có 260 trường hợp không đeo khẩu trang, 27 người ra đường không có lý do cần thiết và 3 bán hàng rong với tổng số tiền phạt gần 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp vận tải hành khách công cộng tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh

Trước đó, CAQ đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm rà soát đối tượng thuộc diện cách ly; đề nghị Ban chỉ đạo các phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát các trường hợp có quyết định cách ly.

Đồng thời, tham mưu, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận và phường thành lập và duy trì 124 tổ phòng, chống dịch tại các tổ dân phố của các phường với nhiệm vụ tuyên truyền; quản lý các cá nhân, hộ gia đình...kiểm soát cách ly xã hội.

Công an các phường chủ động tuyên truyền các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa cấp thiết đóng cửa theo quy định

Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội phó Đội an ninh CAQ Nam Từ Liêm cho biết, nhận chỉ đạo của chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, Đội An ninh và công an các phường là nòng cốt đã thành lập 3 tổ công tác lưu động của quận kiểm soát, giám sát 24/24h kiểm soát phòng chống dịch, việc thực hiện cách ly xã hội trên các tuyến đường chính trên địa bàn quận.

Đại đa số người dân đồng thuận với các cơ quan chức năng về nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cùng với đó thành lập 10 tổ công tác của Công an 10 phường để tuần tra kiểm soát lưu động các tuyến đường thuộc địa bàn phường. Từ ngày 22-3, trên địa bàn quận được thành phố giao tổ chức một điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, phường Tây Mỗ, Đội An ninh đã xây dựng và triển khai lực lượng thực hiện Phương án số 243 đảm bảo ANTT khu vực khu vực này.

Hôm nay, 8-4, 2 người cuối cùng cũng đã nhận giấy chứng nhận và rời khỏi khu cách ly, kết thúc giai đoạn 1 cách ly tập trung tại đây và các CBCS CAQ Nam Từ Liêm cũng hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày qua.

Lập biên bản xử phạt với người ra ngoài trong trường hợp không cần thiết

“Quận Nam Từ Liêm nói chung và CAQ Nam Từ Liêm nói riêng triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong phòng chống dịch. Quận cũng đã đã ban hành văn bản số 537/UBND-YT hướng dẫn cụ thể để triển khai các văn bản, chính phủ Thành phố trên địa bàn quận và Mệnh lệnh 03 của Giám đốc CATP. Nhờ đó, toàn thể người dân trên địa bàn quận cơ bản đã nhận thức tốt và đồng thuận chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố. Người dân đã cơ bản đảm bảo giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; đã hạn chế tối đa ra đường; không tụ tập trên 2 người; đa số người dân ý thức đeo khẩu trang tại các điểm công cộng” – chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm đóng cửa trong thời gian phòng chống dịch bệnh

Thượng tá Nguyễn Dũng cũng khẳng định, trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác chống dịch Covid-19, CAQ Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang hoặc ra đường trong trường hợp cần thiết.