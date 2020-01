Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Còn gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán- Trung Quốc) đang có diễn biến phức tạp, lây lan sang nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến hết ngày 28/1, đã có 4.500 ca nhiễm bệnh, con số bệnh nhân tử vong lên tới 132 người. Một trong những con đường mà dịch viêm phổi này có thể lây phát mạnh và nhanh nhất, đó chính là qua con đường hàng không, khi những người có virus Corona vô tình di chuyển từ vùng có dịch sang những địa điểm khác Thời điểm này đúng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Ngay trong các chuyến bay nội địa, có rất nhiều người nước ngoài (bao gồm cả người Trung Quốc), nên cũng cần đề phòng bị lây nhiễm dịch bệnh. Trong ảnh: Ba mẹ con đang làm thủ tục check in tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) Theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam thì một trong những biện pháp đề phòng lây nhiễm cần làm chính là đeo khẩu trang ở nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe. (Trong ảnh: Hai mẹ con vừa đi qua cửa từ kiểm soát an ninh) Nữ nhân viên một hãng hàng không đang làm thủ tục check in cho khách. Chị này đeo đến 2 chiếc khẩu trang, cho biết: Hành khách thì đến rồi đi ngay, thời gian lưu lại sân bay ngắn nên nguy cơ lây nhiễm thấp. Trong khi đó chúng tôi làm việc nhiều giờ, liên tục nhiều ngày, giao tiếp trực tiếp với rất nhiều hành khách... nên phải đề phòng cẩn thận Cảnh tượng chưa từng có tại các sân bay Việt Nam. Mọi người đều hạn chế nói chuyện, lặng lẽ di chuyển, không khí khá căng thẳng. Được biết tại nhiều nước, vùng lãnh thổ đã xảy ra tình trạng "cháy" khẩu trang y tế. Người đàn ông này nằm chờ đến giờ bay, không hề rời khẩu trang. Ngay phía sau là một vị khách nước ngoài sử dụng khẩu trang loại tốt. Ngoài việc đeo khẩu trang, biện pháp song hành được ngành y tế khuyến cáo là thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng sát khuẩn, cũng như giữ cho cổ họng được ẩm bằng cách thường xuyên uống nước. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có diễn biến rất nhanh, hiện chưa tìm ra vắc-xin phòng, chống. Hiện trong số 6.000 ca nhiễm bệnh thì có tới 263 người rơi vào tình trạng nguy kịch (Ảnh: Hai mẹ con này đeo khẩu trang trong nhiều giờ, chỉ bỏ ra khi đi qua cửa kiểm tra an ninh sân bay) Nỗi lo sợ dịch bệnh khiến các hãng hàng không giảm mạnh số chuyến bay tới Trung Quốc, các công ty toàn cầu hạn chế nhân viên tới công tác nước này Thực sự trong những ngày này, ai đó đến sân bay mà không đeo khẩu trang, thì được coi như rất... "dũng cảm" Bất kể quốc tịch, ai nấy đều tự đề phòng Tại Việt Nam, Bộ Y tế thông báo tính đến 10h ngày 29/1 có 64 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 25 trường hợp đã xét nghiệm âm tính, 39 người được cách ly theo dõi đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong hai bệnh nhân nhiễm virus nCoV điều trị tại Chợ Rẫy, một người đã khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lan rộng đến hơn 15 quốc gia kể từ khi nó xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Tất cả các trường hợp tử vong được xác nhận cho đến nay đều ở Trung Quốc. (Ảnh: Hai cô gái mua sắm trong sân bay Phú Quốc) Dịch viêm phổi Vũ Hán sau khi tấn công châu Á, châu Úc, châu Âu thì đã lan cả sang khu vực Trung Đông. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 29/1 đã thông báo phát hiện ca viêm phổi do virus nCoV đầu tiên trong một gia đình đến từ Vũ Hán. Các nhân viên sân bay, hàng không thực sự đang trong những ngày căng thẳng Một nữ nhân viên băng qua dòng người đông đúc. Cái khẩu trang thật không phù hợp với chiếc áo dài nền nã, song chị không còn cách nào khác. Các nữ tiếp viên đứng đón khách tại cửa máy bay cũng buộc phải đeo khẩu trang. Lúc này, việc đảm bảo an toàn tính mạng cá nhân và cộng đồng quan trọng hơn phép lịch sự. Đeo những chiếc khẩu trang không có lọc không khí như thế này trong thời gian dài rất khó chịu, khi người sử dụng vừa thở ra lại tự hít lại không khí của chính mình. Tuy nhiên nhiều hành khách vẫn đeo trong suốt chuyến bay. Không chỉ tại các sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe... ngay tại các điểm du lịch, nhân viên cũng đều ý thức phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong ảnh là nhân viên của một nhà thùng nước mắm nổi tiếng tại Phú Quốc ngồi bán hàng cho khách tham quan. Cô gái bán đồ lưu niệm làm từ vỏ ốc này tận dụng luôn quai nón làm khẩu trang Nhân viên nhà hàng hải sản ghi món ăn khách gọi Nữ nhân viên bán hải sản khô Hai du khách nữ tham quan Nhà tù Phú Quốc Hiện nay Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly tổng cộng 39 người có dấu hiệu sốt, chờ kết quả xét nghiệm với nCoV. (Trong ảnh: Du khách tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc) Một số chuyên gia y tế thế giới cho rằng, đỉnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ tới sau đây 10 ngày nữa; song cũng có ý kiến cho rằng phải đến tầm tháng 3/2020, dịch mới "hạ nhiệt". Hơn lúc nào hết, ngay từ bây giờ mỗi cá nhân cần tự bảo vệ mình bằng cách tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo từ Bộ Y tế: Không đến chỗ đông người, dùng khẩu trang, rửa sạch tay, tập luyện thể thao nâng cao sức đề kháng... (Ảnh chụp tại sân bay Nội Bài)

