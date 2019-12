Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, an toàn

Hà Nội sẽ theo dõi sát giá cả các mặt hàng thiết yếu dịp tết để bình ổn kịp thời

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, đánh giá sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn trong thời gian qua để chủ động và kịp thời báo cáo UBND Thành phố có biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu dẫn đến tăng giá đột biến.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không cắt điện trong dịp Tết; Chú trọng công tác an toàn điện phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi; tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, chất lượng và hiệu quả; Giám sát chặt chẽ chất lượng xăng dầu trên địa bàn Thành phố...

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương, Cục Hải quan Hà Nội, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là đối với những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời phát hiện, chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Công an Hà Nội ứng trực phục vụ người dân dịp tết

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết;

Tổ chức phương tiện ứng trực, hỗ trợ, phục vụ hành khách về đón Tết với gia đình đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các khu công nghiệp, đảm bảo không để người dân nhỡ tàu, xe không kịp về đón Tết cùng gia đình. Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của người dân.

Cần tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết;

Dừng cấp phép (đào hè, đường) và dừng thi công từ ngày 14/1/2020 (20 tháng Chạp Âm lịch) đến hết Tết Canh Tý năm 2020, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết...

Các đơn vị liên quan tổ chức đưa những người tâm thần, lang thang cơ nhỡ trên đường phố về các cơ sở để nuôi ăn, chăm sóc chu đáo. Tổ chức phục vụ tốt về mặt tinh thần và vật chất tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và dạy nghề của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP giao sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng năm mới 2020, Xuân mới Canh Tý đảm bảo ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn;

Phối hợp các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch, quan tâm đến vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn; giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và điều kiện sống của từng địa phương;

Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan; Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh giảm các “hủ tục”, hoạt động phi văn hóa, xa hoa, lãng phí trong các lễ hội tự phát...