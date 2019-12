Hà Nội yêu cầu các cấp quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở

ANTD.VN - UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí, điều kiện vật chất cho lực lượng Công an cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công an xã tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn

UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 5752/UBND-NC ngày 27/12/2019 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác, quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố về công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, phòng, chống cháy nổ.

Các đơn vị cần chú ý nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, với các hình thức phong phú, thiết thực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tinh thần cảnh giác, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác và đấu tranh kiên quyết với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội; tăng cường đưa tin, bài về gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến về tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH trong đợt cao điểm.

Cần tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tích cực phối hợp, tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Chủ động có các phương án cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, các địa điểm vui chơi giải trí, lễ hội, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật; Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc với những đối tượng có đủ điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Cần ngăn chặn mọi hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đẩy mạnh công tác tạm trú, tạm vắng, bố trí lực lượng dân phố, dân phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đấu tranh triệt phá các đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Phải kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm nhằm phòng ngừa, răn đe tội phạm.

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND Thành phố;

Quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí, điều kiện vật chất cho lực lượng Công an cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao; Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm...