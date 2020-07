Hà Nội: Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đạt nhiều thành tích ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2020

ANTD.VN - Ngày 24-7-2020, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong nửa đầu năm 2020, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, ghi dấu ấn đậm nét trong nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Sáng 24-7, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.



Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 đánh dấu khoảng thời gian có những diễn biến phức tạp, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Dịch bệnh này đã tạo ra các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trở thành thách thức đối với an ninh quốc gia của nhiều nước.

Các cán bộ CSCĐ xem kỹ báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trong đó, có một phần nỗ lực của Trung đoàn CSCĐ.

Cụ thể, trong 6 tháng đã qua, Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, lập biên bản 306 vụ việc, bàn giao 481 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (trong đó, có 116 đối tượng có tiền án, tiền sự). Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ đã xử lý 2.251 trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, có 2.231 trường hợp bị xử phạt tại chỗ, với số tiền 418.150.000 đồng.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội - phát biểu tại sự kiện

Ngoài ra, Trung đoàn CSCĐ cũng là lực lượng nòng cốt trong các kế hoạch can thiệp, xử lý những đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - cho biết: "Trung đoàn CSCĐ đã vượt qua nhiều khó khăn về mặt quân số, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Những kết quả đã đạt được là động lực để toàn Trung đoàn tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao nhất, giữ gìn sự bình yên".

Thiếu tá Cao Duy Anh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội - trình bày tham luận tại hội nghị. Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm là lực lượng tham gia vào nhiều vụ việc phức tạp, lập nhiều thành tích ấn tượng

Tại hội nghị, Trung đoàn CSCĐ cũng thực hiện việc trao thưởng Bằng khen của UBND TP Hà Nội và Giấy khen của CATP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có các Quyết định số 6798 và 7011 về việc tặng thưởng cho 5 cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ "đã có thành tích trong 5 năm triển khai, thi hành Luật phòng, chống khủng bố và có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích công tác xuất sắc

Giám đốc CATP Hà Nội đã có Quyết định số 310, 517, 626, 632, 685, 686, 690 về việc tặng thưởng cho 4 tập thể, 52 cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ "đã có thành tích trong đợt 1, đợt 2 phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020 và có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy".