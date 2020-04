Đường phố Hà Nội vắng hơn rất nhiều trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trên toàn quốc 15 ngày Vỉa hè bên Hồ Gươm vắng vẻ, người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch khi ra đường, dù khoảng cách chưa đảm bảo Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, chính quyền địa phương dùng loa gắn trên xe ô tô nhắc nhở mọi người tuân thủ nguyên tắc cách ly ngăn ngừa dịch Covid-19 Lực lượng công an quận Hoàn Kiếm có mặt để tuyên truyền cho người dân về việc cách ly xã hội Công an quận Hoàn Kiếm đến từng hộ dân tuyên truyền hạn chế tập trung đông người Lực lượng bảo vệ quận Hoàn Kiếm tuần tra xung quanh khu vực Hồ Gươm Người dân đeo khẩu trang tập thể dục xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ Băng rôn, khẩu hiệu về cách phòng chống dịch Covid-19 được dựng ở những vị trí dễ quan sát nhất Khuyến cáo thay vì ra ngoài tập thể dục có thể bằng những bài tập tại nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, chính quyền địa phương dùng loa gắn trên xe ô tô nhắc nhở mọi người tuân thủ nguyên tắc cách ly ngăn ngừa dịch Covid-19 Ghi nhận gần trưa 1-4, chỉ còn một số phóng viên tác nghiệp tại Hồ Gươm Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND vừa được Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong ngày đầu tiên 1-4 hầu hết các cửa hàng, tuyến phố kinh doanh tại Hà Nội đều tuân thủ tạm ngừng hoạt động

