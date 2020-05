Hà Nội: Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại quận Ba Đình

ANTD.VN - Chiều 16-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã dự Lễ trao Huy hiệu đảng đợt 19-5 do Quận ủy Ba Đình tổ chức.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao tặng các đảng viên lão thành Huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

Trong đợt này, quận Ba Đình có 397 đảng viên được nhận Huy hiệu đảng, trong đó có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 65 tuổi đảng; 23 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 67 đảng viên nhân Huy hiệu 55 tuổi đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi đảng; 35 đảng viên nhận Huy hiệu 45 tuổi đảng; 151 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; 72 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.



Tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 8 đảng viên; Quận ủy Ba Đình tổ chức trao Huy hiệu 55 năm, 60 năm, 65 năm tuổi đảng cho 101 đảng viên; các đảng viên còn lại sẽ được trao tại gia đình và Đảng bộ các phường.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu đảng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự trân trọng với phẩm chất cao đẹp, khí phách của người đảng viên, ở các hoàn cảnh, cương vị công tác khác nhau, nhưng đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thông tin với đảng viên về một số nhiệm vụ trong tâm từ đầu năm 2020 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP đã chủ động trong chỉ đạo, điều hành, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, kiểm soát hoàn toàn.

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến phường xã hiện nay đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả của dịch, đảm bảo an sinh xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ kép, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch.

Chủ tịch UBND TP đánh giá, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã quyết tâm, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, Đảng bộ quận được chọn làm điểm cấp trên cơ sở khối quận thuộc Đảng bộ thành phố và đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Những kết quả trên có sự đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị và các đảng viên lão thành.

Nhân dịp này, gửi lời chúc mừng trân trọng tới các Đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn các đảng viên luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ...