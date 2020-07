Hà Nội: Thanh Xuân sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ quận vào cuối tháng 7

Tăng trưởng 6,6%, thu ngân sách 1.925 tỷ đồng

Điểm lại những nét chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn quận những tháng đầu năm, đại diện UBND quận cho biết, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, kinh tế trên địa bàn quận 6 tháng qua tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 36.353,2 tỷ đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019).

Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh toàn thành phố đạt mức tăng trưởng 3,39%.

Lường trước khó khăn, quận Thanh Xuân cũng đã xây dựng 3 kịch bản thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 phục vụ chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, thu ngân sách ước đạt 1.925 tỷ đồng, bằng 42,66% dự toán HĐND quận quyết định.

Cùng đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, tập trung vào các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Quận cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hoạt động văn hoá thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của quận và phường; công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19… Cùng với đó, an sinh xã hội được đảm bảo; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo dịp Lễ tết. Quận Thanh Xuân được công nhận là vùng an toàn bệnh dại đầu tiên của thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và đạt kết quả

Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các ngày Lễ, Tết trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Quận Thanh Xuân triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt; tiếp nhận, giải quyết 24.096 hồ sơ giải quyết TTHC (100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn).

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, có sự đổi mới, quyết liệt hơn. Quận tiếp tục giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức 93 cuộc họp, giảm 54 cuộc họp so với cùng kỳ năm 2019…

Liên quan tới phòng chống dịch bệnh Covid-19, quận Thanh Xuân ghi nhận 04 trường hợp dương tính với Covid-19; trong đó, 04 trường hợp đều đã điều trị khỏi. 3.917/3.917 trường hợp giám sát y tế đã kết thúc cách ly và theo dõi sức khỏe. Hiện nay, quận không còn trường hợp nào mắc dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn đại hội Đảng bộ quận

Hướng tới 6 tháng cuối năm, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; kiểm soát tốt chi ngân sách đảm bảo đúng, đủ, tiết kiệm; tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất công, đất nông nghiệp, không để phát sinh vi phạm mới;

Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh các lớp đầu cấp, thi đại học và cao đẳng trên địa bàn quận; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mùa hè; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chốt lại các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ quận khóa VI

Đặc biệt, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã cơ bản hoàn tất.

“Đến ngày 16/6, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội, đạt 100%. Văn kiện trình đại hội Đảng bộ quận đã qua 7 đợt lấy ý kiến các nhân sỹ, trí thức; cơ quan đơn vị; các tầng lớp nhân dân với hàng nghìn lượt đóng góp ý kiến chất lượng và tới nay đã hoàn thiện.

Quận ủy cũng đã trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến Đề án nhân sự khóa tới. Chậm nhất khoảng 15-7, tất cả các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ quận sẽ được hoàn tất. Theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, dự kiến, đại hội Đảng bộ quận sẽ diễn ra từ ngày 30/7 tới” - ông Nguyễn Xuân Lưu thông tin.

Cùng đó, quận Thanh Xuân đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị (thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường) theo chỉ đạo của thành phố.