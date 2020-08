Hà Nội sẽ hoàn thành rà soát thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo 4 nhóm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trước ngày 8-8

Hà Nội chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho gần 80.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020

Chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), Công an thành phố, Sở Y tế Hà Nội… phối hợp tập trung thực hiện tốt kỳ thi theo chức năng của mình trên tinh thần nghiêm túc phòng chống dịch bệnh theo chủ dạo của Trung ương và hướng dẫn liên ngành của Sở GD và ĐT và Sở Y tế Hà Nội ngày 4/8.

Trong đó, công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham dự kỳ thi năm nay được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Việc rà soát các trường hợp thí sinh đi từ vùng có dịch hoặc có liên quan đến các ca bệnh đang được Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở, ban ngành liên quan triển khai theo hướng phân loại các thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm F0, F1, F2 và đối tượng khác để bố trí địa điểm thi hợp lý trước ngày 8/8.

Ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát kỹ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các điểm thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã huy động gần 9.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi và gần 1.500 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi.

Để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 trong trường hợp cần thiết, Sở GD-ĐT đã bổ sung khoảng 570 cán bộ coi thi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự điều động.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra từ ngày 8-8 đến 10-8-2020. Thành phố Hà Nội thành lập 143 điểm thi với sự tham gia của gần 80.000 thí sinh, chiếm 1/10 so với tổng số thí sinh của cả nước.