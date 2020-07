Hà Nội: Rà soát, yêu cầu tự cách ly đối với giáo viên, học sinh đi Đà Nẵng từ 1/7

Các điểm thi, tuyển sinh Hà Nội khởi động biện pháp phòng chống Covid-19

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố triển khai ngay việc rà soát những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 01/7/2020.

Đặc biệt chú ý đối với những người có đến các khu vực có nguy cơ cao như Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace; các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú của bệnh nhân.

Những trường hợp có liên quan tới các khu vực nêu trên thì phải tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với những người trở về từ Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố như trên thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế địa phương.

Ngoài ra, tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố là địa điểm tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh và các hoạt động hè năm 2020 phải duy trì đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng và nguồn nước sạch để rửa tay, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang theo quy định. Cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng…có kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong trường học.