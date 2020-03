Hà Nội quyết định cách ly y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ở khách sạn, hỗ trợ tối đa mọi đề xuất

Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi đề xuất của bệnh viện Bạch Mai

Chiều nay, 30-3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã họp nhằm kiểm điểm các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, nhất là phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Thành uỷ Hà Nội nhận định, thành phố đã quyết liệt triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và minh bạch các nhiệm vụ công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây nên.

Đặc biệt, đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân cùng vào cuộc, qua đó kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong thành phố, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội hiện có ổ dịch Covid-19 rất lớn ở Bệnh viện Bạch Mai. Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho rằng: cấp uỷ, chính quyền, HĐND và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn của tập thể lãnh đạo, các y bác sĩ và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND TP Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất.

Cụ thể: Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô nhằm bảo đảm chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho các y bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch dự kiến còn phức tạp, kéo dài.

Cùng đó, trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn khó khăn nhưng Hà Nội quyết định ưu tiên hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai phương tiện, thiết bị xét nghiệm Covid-19 và tổ chức xét nghiệm sớm cho toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện ngay từ ngày mai (31-3).

Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao cho Công an Thành phố chỉ đạo Công an Quận Đống Đa đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, y bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện.