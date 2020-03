Hà Nội phong tỏa toà 34T Trung Hoà - Nhân Chính -nơi có có người dương tính với SARS-CoV-2

An Nhiên

Chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được thiết lập hàng rào hạn chế người ra, vào

Chiều 29-3, lãnh đạo phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tổ chức phong tỏa toà chung cư 34T đường Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) vì phát hiện 1 phụ nữ sống tại đây có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Để bảo đảm an toàn và thực hiện các biện pháp phòng dịch, lực lượng Công an và y tế cơ sở đang có mặt tại chung cư 34T để thực hiện việc phong toả tòa nhà. Bên trong sảnh và nội bộ chung cư, các nhân viên y tế tiến hành phun khử trùng. Phía ngoài, hàng rào sắt và dây an ninh đã được căng để giới hạn khu vực cách ly, hạn chế người ra, vào, chờ thông báo chính thức từ Bộ Y tế.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã công bố 179 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Trong số này, 21 trường hợp đã được điều trị, hồi phục và cho kết quả âm tính.