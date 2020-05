Hà Nội: Phát triển kinh tế- xã hội quyết liệt như phòng chống dịch bệnh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định Hà Nội sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 (ảnh: Phú Khánh)

Phát biểu tại hội nghị sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để truyền tải tinh thần của hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo truyền hình trực tuyến đến 30 quận huyện, 579 phường xã để mời hơn 12.000 doanh nghiệp tham gia hội nghị và hơn 3.000 cán bộ quản lý để nghe tinh thần quán triệt tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thời gian qua, dù có tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đã tích cực tham gia đồng hành cùng chính quyền, tham gia đồng hành cùng phòng chống dịch bệnh; Chia ca làm việc để đảm bảo thu nhập, tiền lương cho người lao động; Nhiều đơn vị và tập đoàn giữ nguyên tiền lương cho công nhân để đảm bảo thu nhập cho người lao động; Đẩy mạnh việc làm qua hệ thống trực tuyến và qua thương mại điện tử.

Đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế cao hơn 1,3 lần so với mức tăng trưởng chung cả nước, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo cả hệ thống Chính trị và cộng đồng doanh nghiệp quyết liệt phòng chống Covid-19. Đến nay, 24 ngày không phát sinh ca mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 2-2020, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP đã chỉ đạo, nắm bắt thường xuyên tình hình và xây dựng 3 kịch bản để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn TP, trong đó trọng tâm ưu tiên các lĩnh vực: y tế, an sinh xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai và xây dựng đồng bộ các biện pháp để phát triển kinh tế.

Ngày 16-4-2020, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP đã gặp gỡ 100 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô nghe kiến nghị và giải quyết vướng mắc khó khăn, khơi dậy tinh thần phấn khởi, thi đua sản xuất kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội cam kết thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể là: thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế xã hội quyết liệt như trong phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ trong đó trọng tâm là hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu;

Từ tháng 2 đến nay, TP đã chuyển 1.020 tỷ đồng sang ngân hàng Chính sách xã hội, TP cam kết sẽ tiếp tục chuyển tiếp nguồn tài chính này để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh vay để phát triển sản xuất với lãi suất bằng 0% nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển nguồn điện, đầu tư nguồn kỹ thuật cao, phát triển nông lâm thủy hải sản để tăng giá trị sản phẩm;

Ngay cuối tháng 5 và tháng 6, TP sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để kết nối cung cầu, tổ chức tháng khuyến mại để kích thích tiêu dùng nội địa, tổ chức hội nghị kết nối các đơn vị du lịch, vận chuyển, cơ sở lưu trú để kích cầu tiêu dùng nội địa;

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã yêu cầu UBND TP, các quận, huyện rà soát các dự án đầu tư công. Theo đó, TP Hà Nội cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, phấn đấu ngày 30-6-2020, 100% dịch vụ công của TP đạt mức độ 3 và mức độ 4, trong đó 25% dịch vụ công đạt mức độ 4 và đảm bảo kết nối 250 dịch vụ với cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 6-2020.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rà soát toàn bộ chi tiêu thường xuyên và yêu cầu tiếp tục cắt giảm thêm 5% so với mục tiêu 10% ban đầu để dành cho đầu tư, phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho hay, thời gian tới, TP tiếp tục hỗ trợ đối với các chương trình đào tạo nghề, và đào tạo chuyển đổi nghề, phấn đấu 75% lao động trên địa bàn TP sẽ qua đào tạo.

Thành ủy HN tiếp tục chỉ đạo TP phấn đấu đến tuần cuối cùng của tháng 6-2020 sẽ mở hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển, dự kiến gần 100 dự án được trao chủ trương đầu tư vào dịp này.

Trong đó, các dự án đầu tư trong nước đạt hơn 333 nghìn tỷ đồng, gồm cả các dự án nhà ở xã hội với số vốn là 72.000 tỷ đồng với hơn 3.000 m2 nhà ở xã hội cung cấp ra thị trường cho đối tượng nhà ở thu nhập thấp. Các dự án FDI dự kiến trao chủ trương đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kính mời Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và đại diện các địa phương tham dự hội nghị này.

TP sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển về khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống kho logistics, thương mại điện tử; Gắn phát triển kinh tế với việc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp...