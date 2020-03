Hà Nội: Lực lượng Công an kiểm soát chặt, ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm Covid-19

ANTD.VN - Những ngày qua, lực lượng Công an chủ công, phối hợp với cán bộ cơ sở triển khai các chốt ứng trực 24/24h, tại nơi cư trú của những cá nhân bị cách ly do từng tiếp xúc với người có dấu hiệu dương tính với Covid-19.

Cán bộ Công an phường Khương Trung kiểm tra thân nhiệt công dân đến làm việc

Đến phường Khương Trung, quận Thanh Xuân chiều 13-3, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương, quyết liệt của lực lượng cơ sở, gồm Công an phường, đội nghiệp vụ Công an quận và đội viên bảo vệ dân phố. “Những ngày qua, chúng tôi tổ chức, duy trì ít nhất 2 địa điểm ứng trực 24/24h, với tinh thần kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19”, Thiếu tá Đặng Thái Sơn – Phó trưởng Công an phường Khương Trung thông tin. Chốt đầu tiên ngay tại trụ sở Công an phường, đảm bảo mọi công dân đến làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn đúng quy cách.

Nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định



Và lập chốt ngay lối ra vào khu nhà có người đang bị cách ly

Chốt trực quan trọng khác tại tòa A Chung cư Videc, số 282 phố Khương Trung – nơi cư trú của 1 cá nhân đang bị cách ly do có lịch sử từng tiếp xúc với người phản ứng dương tính với Covid-19. Thể hiện rõ tác phong dứt khoát trong quá trình hướng dẫn, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, bỏ rác thải đúng nơi quy định, ông Đào Đình Tâm, cán bộ cơ sở phường Khương Trung chia sẻ: “Khi nhận được đề nghị của các đồng chí Công an phối hợp tham gia ứng trực tại điểm 282 Khương Trung, tôi không chút nề hà. Covid-19 hết sức nguy hiểm, tôi nhận thức rõ điều đó, nhưng không có nghĩa thứ virus này không có “thuốc trị”, bằng khẩu trang, nước xúc miệng và dung dịch sát khuẩn. Điều quan trọng nữa, tôi cho rằng sự vào cuộc – tiên phong của lực lượng Công an và cán bộ cơ sở, sẽ giúp người dân thêm vững tin trước chủng Covid-19”.

Đúng như suy nghĩ của ông Tâm, nhiều người dân ở khu nhà 282 Khương Trung, hay tại phòng trực ban Công an phường chúng tôi gặp, đều bày tỏ sự vững tin đối với những giải pháp mà cơ quan, lực lượng chức năng đã và đang triển khai. “Tôi đánh giá cao sự thông tin nhanh, cụ thể về tình hình và người bị cách ly do liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Phải biết được bệnh, hiểu rõ cơ chế lây lan, thì mới phòng tránh và trị được bệnh”, ông Nguyễn Xuân Long, trú ở phố Khương Trung nhìn nhận.

Tại điểm chốt khác: phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình; chiều 13-3, trao đổi với PV ANTĐ, Trung úy Hoàng Văn Tuấn, Trung úy Lê Anh Vũ cùng đội viên dân quân phường Trúc Bạch tham gia ứng trực cách lý ngôi nhà số 5 và số 7, đều có chung tâm thế: không ngại vất vả, thậm chí cả nguy hiểm do nguy cơ lây nhiễm virus, để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ cách ly, kiểm soát, ngăn chặn dịch.

Chốt trực kiểm soát cách ly trên phố Nguyễn Khắc Nhu làm việc 24/24h

Theo quan sát, ngôi nhà số 7 đã được dán niêm phong cổng ra vào. Và tổ ứng trực liên quân Công an phường, quận và dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ 24/24h để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung ở quanh lối và ra vào điểm cách ly. “Mấy ngày nay, có khá nhiều người dân vì tò mò nên đến…xem ngôi nhà bị cách ly thế nào. Thậm chí, có người còn xin vào đứng trước cửa để chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, anh em tham gia ứng trực kiên quyết nói không với những đề nghị này. Khi được phân tích, chỉ ra nguy cơ có thể lây nhiễm, người dân hiểu và chấp hành”, Trung úy Hoàng Văn Tuấn cho biết.

Trên đây chỉ là 2 trong nhiều chốt, nhiều lực lượng, nhiều vị trí mà Công an Hà Nội đã và đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống, đảm bảo ngăn chặn tối đa nguy cơ lây lan Covid-19; đúng với chỉ đạo của Giám đốc CATP, là chủ động, trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật.