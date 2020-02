Hà Nội lên kịch bản chi tiết đối phó dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

ANTD.VN - Ngày 31-1, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 23 về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Các phương pháp phòng chống dịch được niêm yết tại các trường học ở Hà Nội

Theo đó, hiện nay, tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; có 19 trường hợp nghi ngờ. Hiện tại sức khỏe của tất cả trường hợp này đề ổn định không có bệnh nhân nặng. 15 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với nCoV, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội chủ động xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona với mục tiêu là: phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong.

Hà Nội đã xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó trong 4 cấp độ dịch bệnh là: có trường họp bệnh xâm nhập; dịch bệnh lây nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố; Dịch bệnh lây lan trên đại bàn TP với trên 20 trường hợp mắc; dịch bệnh lây lan rộng trông cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc. Các kịch bản đều rõ quy trình, trách nhiệm, các đầu mối được giao nhiệm vụ.

Thông tin kịp thời, không để người dân hoang mang

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người của thành phố) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ dịch bệnh. Tham mưu UBND Thành phố các giải pháp tăng cường hoạt động phòng, chống dịch; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người của Thành phố.

Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí bổ sung của các đơn vị y tế báo cáo UBND Thành phố; phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát dịch bệnh tại cộng đồng.

Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên trang Web của Sở Y tế để người dân được biết và không hoang mang về dịch bệnh.

Chỉ đạo mạng lưới y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở cả hệ thống điều trị và dự phòng, các đơn vị trong ngành tích cực và chủ động phối hợp triển khai giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh tại các cơ sở điều trị và tại cộng đồng, phát hiện sớm ca mắc đầu tiên để cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong và lây lan rộng.

Các Bệnh viện bố trí khu (phòng) cách ly đặc biệt, có đủ trang thiết bị cấp cứu, điều trị tích cực để thu dung, cách ly điều trị người bệnh khi có ca bệnh, ổ dịch. Đảm bảo nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc chống nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch đáp ứng các tình huống dịch xảy ra.

Thành lập các đội cấp cứu, điều trị cơ động, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. Chuẩn bị sẵn sàng bộ máy tổ chức, biên chế thành lập Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị người bệnh bị bệnh trong trường hợp bùng phát dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thông thoáng phòng học, hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân cho các em học sinh; Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phun hóa chất vệ sinh môi trường khử khuẩn tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trường học, Trường Mẫu giáo, các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên toàn địa bàn Thành phố; Thông báo cho ngành Y tế các Trường học, cơ sở đào tạo có học sinh, sinh viên đi về từ vùng có dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

Sở Du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Thành phố. Chỉ đạo các Công ty du lịch, các khách sạn thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch; cần nắm bắt tình hình sức khỏe của khách du lịch và hành trình của các đoàn khách đến từ vùng có dịch cho cơ quan y tế địa phương để Sở Y tế chỉ đạo phối hợp giám sát và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch.

Sở Xây dựng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng; Chỉ đạo các công trường xây dựng khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt với các công trường xây dựng có người lao động đến từ vùng dịch (Trung Quốc), thông báo ngay cho cơ quan y tế cùng cấp để tổ chức giám sát sức khỏe kịp thời; Xem xét tham mưu UBND Thành phố trong việc bố trí địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến trong tình huống dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng.

Sở Ngoại vụ phối hợp với ngành Y tế quản lý các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có yếu tố nước ngoài; Phổ biến, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người nước ngoài đến Việt Nam.

Sở Giao thông vận tải có phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng với tình huống dịch bùng phát cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của ngành Y tế; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng, chống các loại dịch bệnh tại nhà ga, bến xe, bến tàu; Đề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đảm bảo công tác an sinh xã hội cho những người trong khu vực có dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp tử vong do bệnh dịch theo quy định. Cung cấp cho ngành Y tế thông tin về các trường hợp đi lao động tại các vùng có dịch trở về Việt Nam và lưu trú trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong Trường Cao đăng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở Giáo dục dạy nghề trên địa bàn Thành phố; Không tổ chức đưa lao động đến các khu vực đang có dịch bệnh.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo và hướng dẫn Ban Tổ chức Lễ hội các địa phương, khuyến cáo nhân dân hạn chế tập trung đông người và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona. Tham mưu UBND Thành phố dừng tổ chức Lễ hội do Thành phố quản lý (nếu cần thiết).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ và nuôi nhốt trái pháp luật các loài động vật hoang dã.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ trục lợi

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật và thực phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch, các mặt hàng thủy hải sản, nội tạng gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, nhà hàng kinh doanh tại các Khu Du lịch, Lễ hội kinh doanh các loại động vật hoang dã bị cấm kinh doanh; Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không sử dụng tiêu thụ thức ăn động vật hoang dã. Vận động ký cam kết đảm bảo ATTP trong kinh doanh, cam kết không kinh doanh thịt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ khẩu trang, găng tay...) để bảo vệ sức khỏe, dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh. Phát hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, bán hàng giả không đảm bảo chất lượng nhằm thu lợi bất chính.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Corona (nCoV) lưu trú trên địa bàn. Phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng...

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch theo chức năng nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch được phân công.