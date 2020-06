Hà Nội: Khu, cụm công nghiệp trên 50 ha phải có đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Sáng 29-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2020 của UBND TP.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, thành phố xảy ra 204 vụ cháy (3 vụ cháy lớn, 2 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 71 vụ cháy trung bình, 122 vụ cháy nhỏ, 05 vụ cháy rừng).

Các vụ cháy nghiêm trọng làm 6 người chết, 12 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 311 vụ chập điện trên cột, 399 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu…).

So với cùng kỳ năm 2019: giảm 74 vụ cháy, 8 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 38 tỷ đồng; So với 6 tháng trước: giảm 81 vụ cháy, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 194 tỷ đồng.

CATP Hà Nội đã kịp thời điều động hơn 2.200 lượt phương tiện cùng gần 16.000 lượt cán bộ chiến sỹ đến hiện trường; trong đó, trực tiếp tổ chức chữa cháy 200 vụ, xử lý 277 vụ chập điện và sự cố; tham gia cứ hộ cứu nạn 86 vụ, cứu được 134 người...

Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá, dù trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên các mặt công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH vẫn được các đơn vị duy trì thực hiện với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; qua đó, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra được kiềm chế, kéo giảm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Tuy nhiên theo Đại tá Trần Ngọc Dương, công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền có việc mới dừng lại ở ban hành văn bản chỉ đạo; việc kiểm tra đôn đốc, sơ, tổng kết đánh giá còn yếu nên hiệu quả thực hiện tại cơ sở nhất là cấp phường, xã, thị trấn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chương trình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nên mức độ chuyển biến trong nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, của nhân dân về công tác PCCC còn hạn chế. Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC có tiến bộ song chưa có những mô hình tiêu biểu nổi bật cấp Thành phố để nhân rộng...

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết CATP Hà Nội sẽ tham mưu Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”; Tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH huy động nhiều lực lượng cấp Thành phố; Yêu cầu 100% học sinh, sinh viên các khối đều được tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH..

Đáng chú ý, CATP đề nghị, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao quy mô từ 50ha trở lên phải thành lập Đội PCCC chuyên ngành; các khu công nghiệp khác phải thành lập Đội PCCC cơ sở...

TP cũng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các loại hình cơ sở thuộc ngành lĩnh vực phụ trách như: chợ, siêu thị, TTTM, cơ sở sản xuất thuộc Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; cơ sở kinh doanh, kho chứa xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất...