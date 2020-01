Hà Nội kêu gọi đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Chiều 9/1, tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do UBND TP Hà Nội tổ chức, 17 đơn vị của Hà Nội đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 84 đơn vị nhận Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2019 của Thành phố.



Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải;

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao tặng cờ thi đua tới các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong năm 2019

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và ghi nhận Hà Nội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như cả nước chung tay vì người nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào cán bộ công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao năm 2019 Hà Nội đạt được kết quả toàn diện với GRDP tăng 7,62% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây, vượt đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu tiếp tục tăng cao (20,3%); thu ngân sách vượt 2,1% dự toán. Đặc biệt, đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt 8,669 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng 8%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhìn lại năm 2019, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; năm thứ hai liên tiếp được Thành phố chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã tăng tốc để về đích các chỉ tiêu KT-XH 5 năm 2016 -2020.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019 Hà Nội có mức đầu tư nước ngoài cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao, Thành phố đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm vừa qua; đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP của cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 102,1% dự toán, tăng 8,9%; đóng góp 18,7% tổng thu ngân sách của Nhà nước. Cơ cấu thu có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững: Số thu từ tiền sử dụng đất giảm 19%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, xuất, nhập khẩu tăng từ 20-24%.

Thành phố đã cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên. Tỷ trọng chi thường xuyên giảm từ 58,8% (năm 2015) xuống còn 50,4% (năm 2019); tổng số tiết kiệm chi thường xuyên so với dự toán trung ương giao là 11.803 tỷ đồng để chi cho đầu tư các trường học, các cơ sở y tế và hệ thống hạ tầng giao thông.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 103,8 nghìn tỷ đồng, tăng 34%. Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 10 thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, là thị trường sôi động đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11% về số lượng, 30% về vốn, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 59%. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018. Đầu tư nước ngoài đạt 8,73 tỷ USD - cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội của Thành phố được đảm bảo.

Bộ mặt đô thị, nông thôn của Thành phố khởi sắc hơn; Đưa vào vận hành và phát huy hết công suất các nhà máy nước; 75% dân số nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chí nước đô thị. Là năm đầu tiên sau nhiều năm, Thành phố đã đảm bảo cung cấp 100% nước sạch cho khu vực đô thị, không để tình trạng thiếu nước sạch cho các khu dân cư, các nhà cao tầng như trước đây.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô được giữ vững; Bảo vệ an toàn tuyệt đối 2.328 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế... của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2020, năm cuối của kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước như: Việt Nam là Chủ tịch ASEAN; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội… và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên địa bàn Thành phố, sẽ diễn ra 17 sự kiện cấp Nhà nước. Bên cạnh đó, một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đó là Giải đua Công thức 1 sẽ diễn ra tại Mỹ Đình từ ngày 3-5/4/2020.

“Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.