Ghi nhận sáng 1-2-2020 tại Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Học sinh trước khi vào lớp học đều được cô giáo chủ nhiệm đo nhiệt độ thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn phòng ngừa bệnh dịch Những em học sinh được test nhanh bằng máy đo điện tử, nếu trường hợp nào có hiện tượng sốt sẽ được giáo viên báo cáo Ban Giám hiệu Các em học sinh đeo khẩu trang lần lượt được cô giáo Bùi Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm lớp 7A1 test nhiệt độ trước khi vào lớp học Bà Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình (áo đen) cho biết, ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhà trường đã gấp rút triển khai các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh do virus Corona trong trường học Những em học sinh không đeo khẩu trang lập tức được yêu cầu đến phòng y tế của trường để nhận khẩu trang Nhà trường cũng yêu cầu các em đeo khẩu trang trong suốt thời gian học trên lớp Điều hòa nhiệt độ trong phòng học cũng được để ở mức 29 độ C vì theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Corona virus sẽ suy yếu ở nhiệt độ ấm áp, nhất là trên 25 độ C Học sinh được nhắc nhở giữ vệ sinh, đeo khẩu trang khi đi học. Các em cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh đối với người thân trong gia đình Tại mỗi lớp cũng được dán cẩm nang tuyên truyền phòng chống dịch virus Corona Tất cả các lớp học trong trường đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang vệ sinh cá nhân Các em đều chấp hành nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe bản thân Các em học sinh đeo khẩu trang khi tới trường và ngay cả khi tham gia các hoạt động ngoại khóa Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố dịch virus Corona là "tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu"

