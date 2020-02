Hà Nội: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến 8-3

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 và nguyện vọng của phụ huynh học sinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT tiếp tục nghỉ học đến 8-3; 284 cơ sở dạy nghề trên địa bàn TP với 180.000 học viên đi học từ 2-3...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Chiều 28-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) của thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 13 với các quận huyện về công tác phòng chống dịch.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid – 19.

Hà Nội đang giám sát tại bệnh viện 85 trường hợp nghi nhiễm Covid -19; Đã có 84 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp tiếp tục được cách ly theo dõi tại bệnh viện.

Bệnh viện CATP đang tổ chức cách ly tập trung 77 trường hợp đi về từ vùng dịch trong đó có 41 người đi về từ vùng có dịch của Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tổ chức cách ly tập trung cho 1.764 trường hợp đi về từ Hàn Quốc. Trong đó 12 trường hợp có biểu hiện ho đã được lấy mẫu, chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly điều trị.

Đáng chú ý, theo báo cáo của các quận huyện, thị xã hiện nay, số người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong vòng 14 ngày còn đang ở cộng đồng là 2.023 người. Trong đó, có 33 người từ khu vực Deagu (21 người Việt Nam và 11 người Hàn Quốc); 19 người từ Bắc Gyeonsang (11 người Việt Nam và 8 người Hàn Quốc). Các trường hợp này đang được cách ly, theo dõi ở nơi cư trú.

Sở Y tế khẳng định, trước diễn biến phức tạp của dịch, thời gian tới, công tác cách ly vẫn đặc biệt quan trọng, nhất là khi số người về từ vùng dịch trở về đang tăng, điển hình như trong ngày 27-2, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành tiếp nhận cách ly hơn 1.000 trường hợp...

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, ngành Y tế sẽ tổ chức diễn tập phòng dịch trong tuần tới; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các trường học trên địa bàn TP ngay từ ngày mai, 29-2.

Vệ sinh, khử khuẩn lớp học, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại tại trường PTTH Phan Đình Phùng ngày 28-2

Liên quan đến vấn đề dư luận đang rất quan tâm về thời gian đi học trở lại của học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng thông tin, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo TP, tất cả các trường học trên địa bàn TP đã vệ sinh khử khuẩn 5 lần, tập huấn giáo viên quy trình phòng dịch. Trong cuối tuần này, các trường sẽ tiếp tục vệ sinh khử khuẩn.

Ông Dũng cũng cho hay, dù cơ bản các trường đều đảm bảo các điều kiện để học sinh quay lại trường nhưng thực tế, nguy cơ lây nhiễm trong các trường học vẫn còn; một bộ phận cha mẹ học sinh vẫn chưa yên tâm đưa con đến trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, qua nắm bắt dư luận, nhân dân đều tin tưởng trước các biện pháp, giải pháp phòng dịch quyết liệt của TP.

Đáng chú ý, đa số phụ huynh cũng lo lắng khi học sinh cấp học mầm non, tiểu học, THCS đều mong muốn cho con em tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch. "Chúng tôi đề xuất thành phố nghiên cứu các cấp học phù hợp để cho nghỉ học thêm 1-2 tuần nữa", ông Trường nói.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân các bậc phụ huynh trên địa bàn quận cũng mong muốn học sinh tiếp tục nghỉ học trước diễn biến phức tạp của dịch...

Sau khi nghe các sở báo cáo, Chủ tịch UBND TP ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị, các sở ngành đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Đến nay, TP chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid -19 và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu không để trường hợp nào lây nhiễm chéo cũng như sẵn sàng cho phương án xấu nhất.

Nhắc lại chỉ đạo của Trung ương là chỉ cho học sinh đi học lại khi đảm bảo môi trường an toàn, phụ huynh yên tâm, trước diễn biến, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh... Chủ tịch UBND TP cho biết, qua tham khảo ý kiến các chuyên gia của WHO, cho thấy chưa phát hiện nguồn lây nhiễm ở môi trường trường học.

Các trường học ở TP cũng đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn 5 lần; trang bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt; giáo viên đều đã được tập huấn quy trình...

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP, hiện nay với tình hình mới, thế giới liên tục có những cảnh báo mới về diễn biến dịch bệnh; nguồn lây nhiễm phức tạp khi một người có thể lây nhiễm nhiều người; có nước chưa xác định được được nguồn lây nhiễm... Chủ tịch UBND TP quyết định: "Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, từ đề xuất của các sở, thay mặt Ban chỉ đạo phòng dịch, TP quyết định 284 cơ sở dạy nghề trên địa bàn TP với 180.000 học viên đi học từ 2-3. Các trường quốc tế nếu đảm bảo an toàn, TP đồng ý cho tổ chức học trở lại từ 2-3 để đảm bảo chương trình. TP cũng quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT được nghỉ học đến 8-3. Đây là vì mục tiêu an toàn cho tất cả học sinh...".

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tất cả bộ máy chính quyền tiếp tục tuyên truyền công khai, minh bạch để toàn bộ người dân trên địa bàn có ý thức tự giác tiếp thu tiếp nhận thông tin về dịch, bệnh.

Các tổ dân phố phải thường xuyên kiểm tra đối với trường hợp tự cách ly tại cộng đồng, trong trường hợp không tự giác thì tiến hành cưỡng chế cách ly…

“Chúng ta phải xác định, TP đang trong thời điểm có nguy cơ lây nhiễm rất cao, cần tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh. Trong 1 tuần tới nếu không có ca nào nhiễm Covid – 19 mới tạm gọi là thành công bước đầu”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.