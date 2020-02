Hà Nội giám sát 23 người đến từ Hàn Quốc, số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới vẫn tăng

Tất cả hành khách Hàn Quốc nhập cảnh qua sân bay Nội Bài đều phải khai tờ khai y tế bắt buộc

Theo báo cáo từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, tính đến 8h sáng nay, 26-2, tổng số trường hợp mắc viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã tăng lên 80.420 người, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 77.660.

Dịch đã lan rộng ra 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Tính đến sáng nay, tổng số trường hợp tử vong do dịch bệnh này đã tăng lên 2.710 ca, riêng tại Trung Quốc đại lục là 2.663 ca. Các quốc gia khác cũng ghi nhận số tử vong do Covid-19 tăng so với ngày hôm qua là Iran: 15 ca, Hàn Quốc: 11 ca, Italia: 11 ca…

Tại Việt Nam, dự kiến vào 10h sáng nay, bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sẽ được xuất viện. Như vậy, đến thời điểm này, cả 16/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của nước ta đều đã khỏi bệnh. Từ ngày 13-2 đến nay, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới.

Dù vậy, trước tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp tại Hàn Quốc, trong khi số người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam cũng như số người Việt Nam đi học tập, làm việc, du lịch tại Hàn Quốc rất đông, nên công tác phòng chống dịch đang được tăng cường cho phù hợp với diễn biến mới.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 25-2, đã có 23 người đến từ vùng dịch Covid-19 ở Hàn Quốc và 21 người đến từ các vùng dịch khác được theo dõi y tế.

Tính đến 9h sáng nay, Bệnh viện Công an Thành phố đang cách ly tập trung 93 người. Đặc biệt, Hà Nội đã bố trí thêm khu cách ly tập trung tập trung tại trường quân sự Sơn Tây, hiện đang cách ly 144 người.

Cũng trong sáng 26-2, Hà Nội có thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Đông Anh phải cách ly theo dõi y tế chặt chẽ.