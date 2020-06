Hà Nội: Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phức tạp trước đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo tại hội nghị

Sáng nay, 29-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, 6 tháng đầu năm nay, tình hình TTATXH trên toàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc.

Nhiều vụ án trọng điểm, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, đã được các cơ quan tư pháp thành phố đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cũng trong nửa đầu năm 2020, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 12.804 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 654 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Dù vậy, tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao vẫn nghiêm trọng. Các vi phạm đăng tin sai lệch về tình hình dịch Covid-19 và đầu cơ, găm hàng, đội giá bán các mặt hàng y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch còn xảy ra. Tệ nạn ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp vẫn tiềm ẩn phức tạp.…

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cơ quan liên quan trong khối tư pháp của thành phố cần nhận thức rõ các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, sớm tìm giải pháp khắc phục hiệu quả.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Thành ủy đề nghị các cơ quan nội chính, tư pháp không chủ quan, lơ là, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, TTATXH của Thủ đô.

Trong đó, các cơ quan chức năng cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có kế hoạch thực hiện an ninh tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị nội chính, tư pháp thành phố cần tạo những chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm thực hiện tốt kết quả sau thanh tra, kiểm tra để giữ ổn định tình hình, hạn chế người dân khiếu nại vượt cấp.

Đặc biệt, để góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, các cấp ủy cần chủ động, cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với thực tế của địa phương để triển khai trước, trong và sau đại hội.

"Các quận, huyện, thị xã cần tăng cường quản lý về đất đai, đô thị, không để xảy ra sai phạm” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.