Hà Nội duy trì thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh

07:00 10/05/2020 0 ​Minh Trí

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có thông cáo báo chí về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của thành phố Hà Nội năm 2019. Đây là năm thứ hai Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về PCI. Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm trước), tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012.