Hà Nội đón xuân Canh Tý trong bình yên

ANTD.VN - Đã thành thông lệ, đêm giao thừa Tết Nguyên đán phóng viên Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ) lại ghi nhận công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng Công an Hà Nội. Ở khắp mọi nơi chúng tôi đến đều bắt gặp không khí tưng bừng, phấn khởi của các chiến sỹ Công an và người dân, cùng nhau chia sẻ niềm vui sướng, hạnh phúc, bình an đón năm mới.

Cảnh sát giao thông Thủ đô "đội" mưa phân luồng cho người dân đi đón giao thừa

22h đêm 24-1-2020 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), chúng tôi có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Thời tiết thất thường, Hà Nội đổ cơn mưa lớn khiến đường phố vắng hơn những đêm giao thừa trước đó. Dưới trời mưa như trút nước, bác Nguyễn Minh Khiển (75 tuổi), ở phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc với chúng tôi: “Tết Nguyên đán năm nay đến sớm. Nhìn lại một năm đã qua, tôi rất tự hào là người công dân Thủ đô, được sống trong môi trường an ninh, an toàn và có được sự bình yên đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng, có cả sự hy sinh quên mình vì nhiệm vụ của các chiến sỹ Công an Hà Nội”.

Trời mưa to, nhưng lực lượng Công an Hà Nội không rời chốt trực bảo đảm ANTT

Nói đến đây, bác Khiển lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má và nhắc lại sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sỹ Công an khi đang thực thi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9-1 vừa qua...

Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo ANTT đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, chúng tôi đã triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an các phường và bảo vệ dân phố, dân phòng lập chốt và tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo ANTT. Trước đó, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhằm trấn áp mạnh các loại tội phạm, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật đón chào xuân mới Canh Tý 2020 như tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xung quanh hồ Hoàn Kiếm và trong các tuyến phố cổ, đình, chùa...”.

Lực lượng Công an Hà Nội luôn sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo ANTT đêm giao thừa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm dưới trời mưa to

Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT đêm giao thừa

Dạo vòng quanh khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi chứng kiến nhiều chốt tuần tra có sự phối hợp giữa Công an và bảo vệ dân phố, dân phòng. Mưa rất to, nhưng ở bất cứ chốt nào mọi thành viên tham gia ứng trực đều thể hiện rõ sự tập trung thực hiện nhiệm vụ, vừa theo dõi tình hình ANTT, diễn biến thời tiết, vừa hướng dẫn người dân và du khách trong, ngoài nước đến những điểm vui chơi giải trí tổ chức trong đêm giao thừa...

Anh Michel Hus, du khách đến Việt Nam từ Vương quốc Anh chia sẻ: “Tôi vừa nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Cảnh sát làm nhiệm vụ ở hồ Hoàn Kiếm. Họ hướng dẫn tôi đến một số địa điểm trong phố cổ để thưởng thức ẩm thực Hà thành. Trời mưa, nhưng ngồi trong quán ăn ở phố cổ, tôi cảm thấy ấm áp và rất vui. Năm nay tôi chọn Hà Nội để du lịch đúng thời điểm các bạn đón giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thật thú vị và tôi cảm thấy yên tâm vì đang ở trong môi trường an ninh, an toàn, thân thiện”.

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội chốt trực đảm bảo ANTT khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa

23h... chúng tôi liên lạc với Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội, được biết 100% quân số của đơn vị đang tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo ANTT cho nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết.

“Đêm giao thừa, hoạt động của tội phạm thường tập trung ở những nơi đông người với các chiêu trò trộm cắp móc túi, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản... Chúng tôi đã bố trí lực lượng trinh sát hóa trang, mật phục tại các điểm công cộng, nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật, giải trí để phát hiện, xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Cho đến thời điểm này, tình hình ANTT trên toàn thành phố rất ổn định, không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng nào. Đặc biệt, hiện tượng sử dụng các loại pháo đã không xảy ra. Mặc dù trời mưa rét, nhưng cán bộ chiến sỹ tại các chốt vẫn thể hiện rõ tinh thần quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được giao”.

Đêm giao thừa bình yên và có được kết quả này, lực lượng Công an Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng hết mình vì nhân dân phục vụ

Cũng theo Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo ANTT địa bàn thành phố cho người dân vui xuân đón Tết Canh Tý, ngay từ giữa tháng 1-2020, các đơn vị nghiệp vụ của phòng CSHS đã phối hợp với các cấp Công an cơ sở thực hiện các biện pháp nghiệp vụ rà soát, sàng lọc các đối tượng nổi, có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại các khu vực công cộng như nhà ga, bến xe, bến tàu, vườn hoa, công viên, trung tâm thương mại... để có biện pháp trấn áp, không để diễn biến phức tạp.

Do có diễn biến bất thường của thời tiết, không khí lạnh tràn về kèm theo mưa to, gió giật mạnh, nên tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố đã bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của CATP Hà Nội đã phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở tập trung xử lý ngay những sự cố, không để diễn biến phức tạp. Theo chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ CATP Hà Nội, với tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện tại, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng với các lực lượng khác của CATP Hà Nội luôn ở trong tư thế sẵn sàng thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân, đón giao thừa Tết Canh Tý.

Trao đổi với Đại tá Lê Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội vào thời khắc giao thừa đã cận kề, phóng viên ANTĐ nắm được đơn vị đã phối hợp với các lực lượng CSHS, Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô đón Tết bình yên.

“Chúng tôi đã và đang triển khai nhiều phương án tuần tra, kiểm soát hành chính nhằm đảm bảo ANTT trên toàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đêm giao thừa, 100% cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn ứng trực, tuần tra kiểm soát hành chính, phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là sử dụng pháo và đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Cho đến thời điểm này, chỉ còn vài phút nữa là bước sang năm mới Canh Tý 2020, tình hình ANTT trên toàn thành phố rất ổn định” - Đại tá Lê Đình Thành phấn khởi chia sẻ thông tin.

Một lực lượng rất quan trọng trong “kịch bản” đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, đó là Cảnh sát giao thông Thủ đô. Không nhắc nhiều đến những phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Trong những ngày áp Tết, thực hiện Nghị định 100/CP của Chính phủ, đơn vị đã tập trung quân số tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tham gia giao thông bằng các phương tiện có vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt, số vụ vi phạm hôm sau giảm hơn hôm trước và đây là tín hiệu đáng mừng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô”.

Về những việc làm cụ thể trong đêm giao thừa, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội nói ngắn gọn: “Không quản ngại trời mưa rét, ngoài các lực lượng tuần lưu, ứng trực tại các chốt phân luồng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến nội đô và ngoại thành, toàn bộ các tổ công tác 141 đều thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết”.

Giao thừa đã đến với những nét mặt hân hoan, phấn khởi của người dân Thủ đô. Niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao này có sự đóng góp công sức không nhỏ của các chiến sỹ Công an Hà Nội, những người gác cho dân chơi, thức cho dân ngủ, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.