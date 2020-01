Các tuyến đường ở trung tâm thành phố Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn rực rỡ mừng Đảng, mừng Xuân mới Pano, băng rôn chào mừng trên đường Chu Văn An Băng rôn chúc mừng năm mới 2020 đỏ rực hai bên đường Hoàng Diệu Những tấm pano cỡ lớn với khẩu hiệu Vững bước dưới lá cờ Đảng vinh quang Tấm pano cỡ lớn được dựng trên khu vực ngã 5 phố Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột, Tôn Thất Đàm Một tấm áp phích cỡ lớn với dòng chữ “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020” tại khu vực đường Lý Thái Tổ Pano trên phố Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng Nhiều bạn trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh trong tiết trời xuân với đường phố Hà Nội rợp cờ hoa Hầu hết trên mọi tuyến đường của Thủ đô đều được trang hoàng rực rỡ Phố sách trên đường Lý Thường Kiệt với những cổng chào đẹp mắt Những thông điệp mừng Xuân trên cổng chào Phố Điện Biên Phủ Mỗi cột đèn trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay đều được treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và hoa trang trí Công an quận Ba Đình cũng trang trí tại trụ sở của mình Hà Nội trang hoàng cờ hoa khắp mọi nẻo đường, góc phố để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Một tấm áp phích cỡ lớn với dòng chữ “Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại khu vực đường Tây Sơn Băng rôn chào mừng ở quận Thanh Xuân Một mùa xuân mới lại về! Đường phố những ngày giáp tết rợp bóng cờ, hoa, tô điểm cho không khí ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

