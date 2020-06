Hà Nội: "Điểm mặt" 10 quận, huyện khó đạt các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa báo cáo tại hội nghị

Sáng nay, 24-6, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT – UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Hàng loạt chỉ tiêu đều gặp khó

Báo cáo tại hội nghị, bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngoại trừ tỷ lệ người tham gia BHYT thì tốc độ gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện hay công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… trên địa bàn đều giảm hoặc không đạt chỉ tiêu thành phố giao.

Cụ thể, đến 31-5-2020, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 86,29% dân số, trong khi chỉ tiêu HĐND TP giao năm 2020 là 90,1%.

Về tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, đến 31-5-2020, số người tham gia đạt 1.722.520 người, tăng 48.174 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 37.897 người so với tháng 12-2019; đạt 87,8% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (chỉ tiêu HĐND TP giao năm 2020 là 95%).

Về tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện, đến 31-5-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.200 người, tăng 10.980 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1.837 người so với tháng 12-2019, tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 đạt 5,19% (chỉ tiêu giao tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 30%).

Về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, đến 31-5, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN của thành phố là 17.735 tỷ đồng, đạt 36,21% Kế hoạch (giảm 2,78% tỷ lệ thu theo Kế hoạch so với cùng kỳ năm 2019).

Cũng theo bà Hòa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác đôn đốc thu nợ chủ yếu bằng hình thức gián tiếp như gọi điện thoại, gửi văn bản, gửi thư điện tử... vì thế hiệu quả chưa cao. Tính đến 31-5-2020, toàn thành phố có 53.083 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 1.851 tỷ đồng (tăng 937 tỷ đồng so với tháng 12-2019).

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chỉ đạo hội nghị

Không vào cuộc quyết liệt sẽ khó hoàn thành

Đồng ý với các đơn vị, quận huyện về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nửa đầu năm 2020, song Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía các cơ quan chức năng.

Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Hà Nội thẳng thắn “điểm tên” các quận, huyện, thị xã đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và có nhiều chỉ tiêu về BHXH, BHYT khó hoàn thành, nếu như không vào cuộc quyết liệt trong nửa cuối năm 2020.

Cụ thể, liên quan đến BHYT, ông Ngô Văn Quý cho biết, từ nay đến cuối năm, để hoàn thành được chỉ tiêu thành phố giao là tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 90,1%, đòi hỏi cần phát triển thêm được 306.503 người tham gia.

Trong đó, 10 quận/ huyện được giao và cần hoàn thành chỉ tiêu về số người tham gia BHYT nhiều nhất từ nay đến cuối năm là: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Quốc Oai, Tây Hồ.

Về chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cũng chỉ ra 10 quận, huyện có số lượng người cần tham gia theo chỉ tiêu được giao lớn nhất, gồm: Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Chương Mỹ.

Về chỉ tiêu thu nợ BHXH, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý “điểm tên” 10 quận, huyện có số nợ BHXH cao nhất thành phố đến thời điểm này, gồm: Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức.

“Chỉ tính riêng 10 quận, huyện nói trên, tổng số nợ BHXH đến thời điểm này lên tới 655 tỷ đồng, chiếm trên 70% tổng số nợ BHXH của toàn thành phố” – ông Quý nói.

Sau khi nghe đại diện 5 Sở, ngành liên quan, 3 quận huyện “bị điểm tên” phát biểu và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu được giao từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp cụ thể.

Ông Quý nhấn mạnh, cần phãi nỗ lực hết mức để hoàn thành các chỉ tiêu, không phải vì thành tích mà bởi chính sách BHXH, BHYT là một trong những chính sách trụ cột đảm bảo an sinh xã hội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Về các giải pháp cụ thể, ông Quý đề nghị phải tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với các doanh nghiệp và người lao động để mở rộng diện bao phủ, nhất là với chính sách BHXH tự nguyện. Mặt khác, kiên trì đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, rà soát và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý những đơn vị vi phạm…