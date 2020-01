Hà Nội: Đầu năm mới, những tín hiệu vui trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự

Chủ trì hội nghị giao ban đầu Xuân mới 2020 của Công an thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay (30-1), Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao những biện pháp, nỗ lực và kết quả mà toàn lực lượng Công an Thủ đô đạt được trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đó là số vụ phạm pháp hình sự giảm; không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí…

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban CATP, sáng 30-1

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Đoàn Duy Khương gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình. Đồng chí Giám đốc mong muốn toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy khí thế, quyết tâm, kết quả những ngày đầu Xuân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo tổng hợp của phòng Tham mưu Công an thành phố, trong dịp Tết, Công an thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; trong đó trọng tâm là Kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công an thành phố đã chủ động triển khai 100% lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại gần 400 nút giao thông trọng điểm, 15 tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, các bến xe…đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui Xuân đón Tết và công tác, học tập ngay những ngày đầu năm mới.

Bằng đồng bộ những giải pháp, biện pháp, Công an thành phố, với sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các tầng lớp nhân dân đã giữ vững an ninh chính trị; số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh so với các ngày liền kề và cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cụ thể, trong dịp Tết, địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ = 35,7% so với các ngày liền kề trước và giảm 12 vụ = 30,7% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Cùng với tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây nên cũng giảm mạnh, không có thiệt hại về người; góp phần chung cho những thông số bình yên ở Thủ đô ngay những ngày đầu năm mới.