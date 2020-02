Hà Nội: Công bố quyết định triển khai bộ máy mới Công an 2 phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ

ANTD.VN - Được sự ủy quyền của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, ngày 29-2, Công an quận Hai Bà Trưng đã trang trọng tổ chức lễ công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với 2 đơn vị Công an phường mới: Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nam –Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng Công an quận; đại diện phòng Tổ chức cán bộ; đại diện chính quyền và chỉ huy Công an các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng…đến dự, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an 2 phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ.

Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng chụp ảnh lưu niệm cùng Công an phường Nguyễn Du

Ngày 11-2-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 có Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Ngày 24-2-2020, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2020. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng chỉ đạo thực hiện sáp nhập 4 phường Nguyễn Du - Bùi Thị Xuân và Ngô Thì Nhậm - Phạm Đình Hổ thành 2 phường mới là Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ.

Ngày 28-2-2020, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã ký các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các đồng chí chỉ huy thuộc 2 phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ mới.

Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng chụp ảnh lưu niệm cùng Công an phường Phạm Đình Hổ

Theo đó, Thiếu tá Vũ Hải Thành – Trưởng Công an phường Nguyễn Du cũ được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Nguyễn Du mới. Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ cũ được điều động nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ mới.

Chia vui, chúc mừng 2 đơn vị Công an cơ sở mới, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng và Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng Công an quận nhấn mạnh, tập thể ban chỉ huy Công an 2 phường phải nhanh chóng ổn định về tổ chức; kế thừa và phát huy những kết quả, thành tích đạt được, cố gắng hết sức mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, và những mục tiêu, yêu cầu đã được các cấp lãnh đạo đề ra.

Công an 2 phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ sẽ tiếp tục là những tập thể đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác tham mưu với Công an quận, Đảng ủy, chính quyền phường trong công tác đảm bảo an ninh – trật tự; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc ở địa phương.