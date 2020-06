Hà Nội cam kết tạo môi trường ổn định để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, thời gian qua, nguồn vốn đầu tư từ Thái Lan vào Hà Nội còn khiêm tốn, thành phố mong muốn thời gian tới có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết thêm, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, chính quyền thành phố và sự đồng lòng của người dân, tới nay Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, duy trì được tốc độ tăng trưởng dương (3,72%), đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, hiện nay Hà Nội đang triển khai rất đồng bộ các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế, trong đó có việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào ngày 27-6-2020. Nhấn mạnh đây là sự kiện thể hiện quyết tâm rất cao của chính quyền Hà Nội trong việc tiếp tục thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng mời Đại sứ Tanee Sangrat và các doanh nghiệp Thái Lan tham dự hội nghị.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những chia sẻ chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat đánh giá cao kết quả khống chế dịch Covid-19 của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng và thành công này cũng đã được thế giới công nhận. Nhấn mạnh năm 2020 là thời điểm hai bên có thể bàn tới các cơ chế nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho thương mại, đầu tư song phương, do đó, Đại sứ Tanee Sangrat đề xuất hai bên xem xét khả năng tổ chức một hội thảo chung để bàn về các vấn đề thương mại, đầu tư.

Thông tin cho biết thêm, thời gian tới, Thái Lan sẽ tổ chức một số chương trình giao lưu, trao đổi thường niên tại Thái Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat mong muốn Hà Nội phối hợp cử đại diện tham dự. Bên cạnh đó, trong năm 2021, Việt Nam và Thái Lan tiến tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Tanee Sangrat đề xuất hai bên phối hợp tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa tại Hà Nội. Cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Tanee Sangrat, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội sẵn sàng tham gia, hỗ trợ trong khả năng đối với các hoạt động mà phía Thái Lan tổ chức.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên cũng nhất trí cho rằng, mặc dù Hà Nội với Bangkok đã có thỏa thuận hợp tác nhưng chưa tương xứng tầm, do đó hai bên cần xem xét nâng cấp mối quan hệ hiện tại, tiến tới kết nghĩa giữa hai thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã giao Sở Ngoại vụ Hà Nội nghiên cứu, sớm triển khai vấn đề này.