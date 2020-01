Hà Nội: Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tại hơn 70 điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội ngày 18-1 thông tin, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông vận tải đã sẵn sàng phương án triển khai hơn 70 chốt liên ngành để xử lý tình trạng ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

“Bản đồ” các điểm, nút này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế và cả xu hướng – diễn biến lưu lượng phương tiện tại những điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, ùn tắc, như nhà ga, bến tàu, bến xe, những khu vực đông dân cư, giáp ranh các quận huyện, những tuyến đường phục vụ thi công các công trình trọng điểm và những điểm được ấn định là nơi tổ chức chợ hoa Tết...

Cùng với việc chủ động điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, đối với những nút giao thông lớn, trong đó có nhiều nút luôn có nguy cơ ùn tắc như Láng - Lê Văn Lương, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn - Xã Đàn, Chùa Bộc - Tây Sơn… lực lượng chức năng tập trung đông quân số vào các khung giờ cao điểm, sáng từ 6h đến 8h30, chiều từ 16 đến 19h.

Một thông tin tích cực là trước Tết, Bộ Công an đã tăng cường về Hà Nội hàng trăm sinh viên thuộc trường T32 để tham giao giải quyết ùn tắc giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Công an các phường, xã cũng huy động lực lượng bảo vệ tổ dân phố tham gia giúp giải quyết ngay các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn. Điều quan trọng ở đây để giảm thiếu tối đa nguy cơ ùn ứ, ùn tắc, là ý thức tuân thủ, chấp hành Luật giao thông của người dân.