Hà Nội ban hành chỉ thị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Corona

Báo An ninh Thủ đô phối hợp với nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh trao tặng miễn phí 75.000 khẩu trang y tế tại Hà Nội

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP chỉ thị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 23/KHUBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như "chống giặc", kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, hạn chế thấp nhất tử vong; phải chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết và phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm 4 tại chỗ, không để lan rộng.

Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người của thành phố) phải thường xuyên, chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, diễn biến chiều hướng phát triển, kịp thời tham mưu UBND Thành phố các giải pháp tăng cường hoạt động phòng, chống dịch.

Rà soát, báo cáo Thành phố đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh, triển khai đề xuất mua sắm, dự toán kinh phí và thực hiện mua sắm ngay những thiết bị vật tư cần thiết đợt 1 trước 5/2/2020 báo cáo UBND Thành phố.

Chỉ đạo các bệnh viện được phân công sẵn sàng tiếp nhận, sàng lọc và xử lý tại chỗ, đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm. Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực ngành y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát dịch bệnh tại cộng đồng. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn;

Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên trang web của Sở Y tế để người dân được biết và không hoang mang về dịch bệnh.

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thành phố. Xây dựng kịch bản về diễn biến của dịch và Kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; phun thuốc khử khuân tất cả các trường học trên địa bàn; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời; phối hợp với Sở Y tế xem xét sẵn sàng thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

Sở Du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, chỉ đạo các công ty du lịch; hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Thành phố; Chỉ đạo các Công ty du lịch, các khách sạn thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang lo lắng;

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động trong phòng, chống dịch.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc dùng các lễ hội chưa khai mạc, hạn chế, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo tại văn bản số 343/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND Thành phố.

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Corona lưu trú trên địa bàn;

Phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài đến từ vùng có dịch (bao gồm cả khách Trung Quốc) đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt. Dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo phòng quân Y các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch; Chỉ đạo các bệnh viện sàng tiếp nhận, sàng lọc và điều trị bệnh nhân. Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát, chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trước UBND Thành phố;

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại địa phương do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm Trưởng ban; xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona trên địa bàn.

Các đơn vị cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố trên tinh thần 4 tại chỗ; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch.

Tuyên truyền nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

"Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại địa phương", Chỉ thị nêu rõ.