Hà Nội 2020: Nắm vận hội mới, tăng tốc về đích

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Phòng truyền thống của trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Năm 2019: Vị thế nâng cao, kinh tế vững vàng

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục triển khai sâu rộng năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ghi nhận thực tế cho thấy, cải cách hành chính của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được củng cố, chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao.

Như một hệ quả tất yếu, môi trường kinh doanh ở Hà Nội được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội tăng 4 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế Hà Nội tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng cao hơn năm trước (ước đạt 7,46%), đạt kế hoạch đề ra và cao hơn năm trước, cao nhất trong nhiệm kỳ. 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, trong đó đầu tư trực tiếp đạt 2,6 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, trong năm qua, Hà Nội luôn bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, là điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Việc Thủ đô Hà Nội tham gia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, Hà Nội - “Thành phố Vì hòa bình” nói riêng, trên trường quốc tế.

Nhờ sức nóng từ sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, cộng thêm hiệu ứng từ các phương án tiếp thị bài bản ra thị trường quốc tế đã được thành phố triển khai trong vài năm trở lại đây, du lịch Hà Nội tiếp tục tăng trưởng ấn tượng… Năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt xấp xỉ 29 triệu lượt khách, tăng 10,1 % so với năm 2018. Trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 7,025 triệu lượt, tăng 17% so với năm 2018 (trong đó, có 4,931 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Năm 2019, Hà Nội cũng khởi động được một số dự án tầm cỡ quốc tế, trong đó, đáng chú ý là siêu dự án “Thành phố thông minh Bắc Hà Nội”, nằm trong quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Dự án được kỳ vọng là “thành phố của các thế hệ tương lai”, có tổng mức đầu tư ước tính lên tới 4,2 tỷ USD, quy mô 272ha đất, được triển khai tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội…

Cũng là một điểm sáng quan trọng, ngày 30-10-2019, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã ký Quyết định công nhận 66 thành phố trên thế giới tham gia ứng cử chính thức gia nhập vào mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO, trong đó có Hà Nội. Đây là cơ hội thuận lợi cho Hà Nội trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế...

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai

Năm 2020: Ngưỡng cửa nhiệm kỳ mới

Năm 2019, rất nhiều cơ chế, chính sách pháp luật lớn liên quan tới cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền TP Hà Nội đã được thông qua. Đầu tiên, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án xây dựng 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng lên quận đến năm 2025.

Cùng với đó, thành phố đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, được Bộ Chính trị thông qua. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ tám, khóa XIV, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Theo đó, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là UBND phường.

Cụ thể, UBND phường là cơ quan hành chính Nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết số 97/NQ-QH14 và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã. Cũng theo Nghị quyết, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm. Đây là nội dung đặc biệt hệ trọng mà TP Hà Nội sẽ triển khai trong năm 2020 này. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: “HĐND TP Hà Nội sẽ tập trung chuẩn bị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án, Nghị quyết về thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn TP Hà Nội”.

Cũng liên quan tới nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”, bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ”.

2020 cũng là năm TP Hà Nội tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây có thể xem là nhiệm vụ trọng yếu nhất của Hà Nội trong năm 2020, bởi bên cạnh việc bàn thảo, xây dựng và quyết nghị hướng đi, các giải pháp phát triển của thành phố trong không chỉ nhiệm kỳ tới, đại hội Đảng bộ các cấp cũng sẽ quyết định bộ máy nhân sự chủ chốt của thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành của thành phố phải chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Nhận định nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trong năm 2020 rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, cả hệ thống chính trị của thành phố phải nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đây cũng chính là nguyện vọng của người dân Thủ đô, vì một Hà Nội phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, luôn sáng - xanh - sạch - đẹp trong mắt người dân cả nước và bạn bè quốc tế...