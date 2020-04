GS. Maurizio Trevisan: "Việt Nam cho tôi một thách thức mới trong nghề"

Nhân lực ngành y cần thích nghi tốt với môi trường quốc tế

- PV: Là GS, bác sĩ hàng đầu thế giới, tại sao GS lại quyết định sang Việt Nam và làm việc ở ngôi trường mới như VinUni?

GS. Maurizio Trevisan: VinUni là một trường đại học rất đặc biệt mà tôi đã may mắn được hợp tác. Đây là một tổ chức mà tôi có cùng quan điểm về giá trị và triết lý giáo dục, đặc biệt cách tiếp cận sáng tạo của giáo dục liên ngành và đa môn. Tôi rất ngưỡng mộ và luôn đi theo phương châm của VinUni: Tư duy khác biệt, Hành động khác biệt!

Với cương vị lãnh đạo Viện khoa học sức khỏe, tôi được trao cơ hội để cùng VinUni tạo ra những thế hệ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mới cho Việt Nam. Đó sẽ là những người có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tài năng chuyên môn trong lĩnh vực y khoa và điều dưỡng cùng với sự thấu cảm, y đức tuyệt vời. Họ sẽ cống hiến những đóng góp lớn, những nghiên cứu giá trị cho sự tiến bộ của y học Việt Nam và thế giới.

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, GS đánh giá thế nào về tầm quan trọng của khoa học sức khoẻ trong việc khống chế những dịch bệnh mang tính toàn cầu?

Virut Covid-19 đưa toàn thế giới vào tình thế nguy cấp chưa từng xảy ra trước đây. Sự nguy hiểm của dịch bệnh mà chúng ta đang đối mặt cho thấy rằng, trong một thế giới “phẳng” như hiện nay, không có biên giới dịch bệnh giữa các quốc gia, giữa người giàu và người nghèo.

Vì thế, điều kiện căn bản để có thể giải quyết những vấn đề liên quan tới sức khỏe là một đội ngũ y tế có kiến thức nền tảng y khoa tốt, chuyên môn cao và tính thích nghi tốt trong môi trường quốc tế.

- Mỗi nước có đặc thù riêng về mô hình bệnh tật và mô hình chăm sóc sức khỏe. Giáo sư sẽ phải đối mặt với những thách thức mới này như thế nào?

Việt Nam cho tôi một thách thức mới trong nghề. Tôi xác định những thách thức của hệ thống y tế Việt Nam hiện nay chính là thử thách của chúng tôi.

Thách thức đầu tiên là cần trang bị cho sinh viên những hoạt động giảng dạy lâm sàng chất lượng cao tại những cơ sở lâm sàng tiêu chuẩn. Và VinUni rất may mắn đã có Vinmec với vai trò đối tác lâm sàng.

Tiếp theo là làm sao để đào tạo được nguồn lực nhân lực ngành y sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới. Sự hợp tác với trường Y khoa của ĐH Pennsylvania cùng những trường Y danh tiếng khác trên thế giới sẽ giúp VinUni được tiếp cận và đào tạo sinh viên của mình trong một môi trường như vậy.

GS Trevisan cùng các cộng sự tại lễ kỷ niệm của trường y khoa (City University New York - CUNY)

Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ/bệnh nhân của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước khác ở châu Á. Chúng ta có thể phát triển, mở rộng lực lượng lao động này và đào tạo họ với chương trình giảng dạy dựa trên năng lực, kết hợp phương pháp đào tạo dựa trên bằng chứng và tiếp cận liên ngành.

VinUni sẽ đưa chương trình giáo dục vượt ra khỏi phạm vi giảng đường

- VinUni đang rất tích cực trong việc tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học đầu tiên. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của các sinh viên ngành khoa học sức khỏe mà VinUni đã tuyển chọn?

Đến nay, hàng trăm hồ sơ ứng tuyển đã được chúng tôi đánh giá và rất nhiều bạn đã được phỏng vấn trong đợt tuyển sinh sớm. Tôi rất hài lòng với chất lượng của các ứng viên, sự tò mò, ham học hỏi, niềm đam mê của các em đối với ngành y, ngành điều dưỡng.

Điển hình như các ứng viên được trao học bổng toàn phần của Viện khoa học sức khỏe lần này đều là những học sinh xuất sắc trong học tập, có đam mê và mục tiêu rõ rệt đối với ngành y.

“VinUni sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trong đào tạo khoa học sức khỏe tại Việt Nam” – GS Trevisan chia sẻ

- Kế hoạch của ông cho VinUni trong thời gian tới là gì, thưa GS?

Tôi tập trung vào ba ưu tiên lớn:

Thứ nhất là phương pháp giáo dục dựa trên bằng chứng và mô hình giảng dạy kết hợp với bệnh viện thực hành, bằng cách liên kết chặt chẽ với hệ thống y tế Vinmec. Các chuyên gia từ Vinmec sẽ giảng dạy tại VinUni và chương trình học lâm sàng của chúng tôi sẽ được triển khai tại Vinmec với tư cách là bệnh viện thực hành chính của khối khoa học sức khỏe.

Chúng tôi sẽ đưa chương trình giáo dục vượt ra khỏi phạm vi giảng đường. VinUni cũng đang lên kế hoạch tiếp cận hợp tác với các trường đại học và bệnh viện khác (bao gồm cả các bệnh viện công) ở Việt Nam. Viện khoa học sức khỏe (ĐH VinUni) đặt ra tiêu chuẩn cao, tương đương với các chuẩn thực hành tốt nhất ở các nước phát triển.

GS Trevisan và các sinh viên trường y khoa, City University New York (CUNY), nơi ông từng là Viện trưởng sáng lập

Thứ hai là việc đào tạo đội ngũ giảng viên. Tôi khâm phục kỹ năng và chuyên môn giỏi của các bác sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi, là một thầy thuốc giỏi chưa chắc đã là một thầy giáo giỏi. Chính vì vậy chúng tôi sẽ phải xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt cho các chuyên gia lâm sàng, tăng cường huấn luyện họ trở thành những giảng viên lâm sàng giỏi, kết hợp bề dày kinh nghiệm và tài năng chuyên môn của họ với kỹ năng và phương pháp giáo dục y khoa tiên tiến.

Thứ ba là việc xây dựng chương trình Bác sĩ nội trú (Residency). Nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo bác sĩ chuyên khoa hệ nội trú đặt áp lực lớn cho chương trình nội trú của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn năng lực quốc tế, hướng theo kiểm định chuẩn ACGME-I. Việc này sẽ giúp tạo ra nguồn nhân lực cốt lõi cần thiết ở mọi bệnh viện để chính họ sau đó quay lại giảng dạy và giúp phát triển những thế hệ bác sĩ trẻ tài năng mới.

Chắc chắn, VinUni sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trong đào tạo khoa học sức khỏe tại Việt Nam.

Tiến sĩ Maurizio từng là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Viện trưởng và Trưởng khoa tại các trường đại danh tiếng nhất nước Mỹ. Sự nghiệp của ông rất đặc biệt, gắn liền với việc đặt nền móng phát triển cho các viện đào tạo y dược và khoa học sức khoẻ của nhiều trường đại học uy tín như of City University New York (CUNY), State University of New York tại Buffalo và Đại học Nevada.

Giáo sư Maurizio Trevisan đã xuất bản hơn 300 công trình nghiên cứu trên nhiều tạp chí có ảnh hưởng lớn như Tạp chí của Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association), Biên niên sử về nội khoa (Annals of Internal Medicine) và Tạp chí y học New England (The New England Journal of Medicine)...