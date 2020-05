Góp sức nhỏ cho mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử

ANTD.VN - Công an quận Long Biên phối hợp cùng phòng CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP. Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhật chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội nghị tâp huấn có ý nghĩa quan trọng đối với không chỉ cán bộ chiến sỹ "mảng" quản lý hành chính của CAQ Long Biên

Thượng tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị, đó là góp sức cùng Công an Hà Nội nói riêng, lực lượng CAND nói chung sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trong đó Công an là lực lượng nòng cốt, đặc biệt Công an cấp cơ sở.

Tham gia hội nghị tập huấn hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ “mảng” Quản lý hành chính này, là toàn bộ đội CS Quản lý hành chính về TTXH, phó trưởng Công an phường phụ trách công tác Cảnh sát khu vực, lực lượng Cảnh sát khu vực và cán bộ nội cần của Công an 14 phường trên địa bàn quận Long Biên.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe chỉ huy phòng CS Quản lý hành chính về TTXH trình bày các quy định, các bước, thủ tục cần thiết về cập nhật chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, chỉ huy phòng CS Quản lý hành chính về TTXH đã chỉ ra, trao đổi những khó khăn, vướng mắc mà lực lượng Cảnh sát khu vực trong quá trình làm nhiệm vụ thường gặp phải; qua đó đưa ra định hướng, giải pháp tháo gỡ.

Không dừng lại ở hội nghị mang tính chất “một chiều”, trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng qua quá trình trao đổi, thảo luận, nhiều đồng chí Cảnh sát khu vực đã “vỡ” ra nhiều kinh nghiệm hay, từ cách thức hướng dẫn xử lý bài bản của đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ CATP. Đợt tập huấn – hội nghị quan trọng này đã, đang và sẽ được triển khai ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Chỉ huy Công an quận Long Biên chỉ rõ, lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát quản lý hành chính phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Khi đã quán triệt kỹ, phải có sự ứng dụng tốt vào thực tế chuyên môn, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin vào công tác Công an.