Gỡ "nút khó" ở địa bàn có hệ thống giao thông, đô thị chưa đồng bộ

Bằng nhiều biện pháp, huy động sức mạnh của lực lượng chức năng và người dân ở cơ sở, phường Phương Mai đã và đang từng bước nỗ lực đảm bảo giao thông thông suốt.

Nút thắt khó gỡ

Đoạn đường phố Phương Mai từ ngã ba Giải Phóng đến cuối đường dài chưa đầy 1km nhưng có đến 5 bệnh viện lớn hàng bậc nhất của cả nước như bệnh viện Bạch Mai, Da liễu Trung ương, Việt Pháp... Hàng ngày, số lượng phương tiện của người dân cả nước đổ về đây thăm, khám chữa bệnh rất lớn, khiến cho áp lực giao thông trên tuyến đường luôn là “giờ cao điểm”. Thậm chí, nhiều phương tiện taxi cũng di chuyển “rùa bò” để đón, trả khách khiến khu vực trước các bệnh viện luôn đông đúc. Một số hàng quán bán rong cũng “tranh thủ” lúc vắng lực lượng chức năng để kinh doanh dưới lòng đường.

Phố Phương Mai tập trung nhiều bệnh viện, có mật độ tham gia giao thông cao

Tuy nhiên, phố Phương Mai hiện tại vẫn là đường hai chiều, có hệ thống vỉa hè chưa đồng bộ. Có nơi, có chỗ vỉa hè rộng chưa đến 1m. Thế nhưng, dọc tuyến đường này có đến trăm cửa hiệu kinh doanh thuốc, vật tư thiết bị y tế phục vụ người dân. Chính vì vậy, tình trạng người dân dừng, để xe ở trước cửa hàng rồi vào mua hàng không hiếm.

Tổ tự quản về an ninh trật tự hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác đảm bảo trật tự giao thông

Trước những điều kiện khách quan tồn tại từ nhiều năm như vậy, khiến cho người dân sinh sống và lưu thông qua tuyến phố này có phần gặp khó khăn. Chính quyền cơ sở và lực lượng công an phường đã xây dựng nhiều phương án gỡ khó.

Đồng bộ nhiều biện pháp

Hiểu công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông không phải là vấn đề có thể giải quyết dứt điểm “một chốc một lát” bằng biện pháp cứng nhắc, mà phải tháo gỡ từng bước từ ý thức của người dân, Công an phường Phương Mai đã chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền làm trọng tâm.

Công an phường Phương Mai thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Theo đó, “Công an phường Phương Mai đã chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan, trường học tuyên truyền, phổ biến về TTATGT, TTĐT. Đơn vị đã huy động hơn 100 lượt CBCS, 150 lượt cán bộ tự quản tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trên toàn địa bàn về các quy định TTATGT, TTĐT. Cụ thể từng CSKV, CSTT đã đến nhà dân, hộ kinh doanh tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết chấp hành đúng các quy định liên quan đến TTĐT, TTGT”, Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai chia sẻ.

Đối với các trường hợp đã nhắc nhở, nhưng cố tình tái vi phạm, Công an phường kiên quyết xử lý, lập biên bản. Những cơ sở kinh doanh, người dân cố tình vi phạm 3 lần, Công an phường lập danh sách kiến nghị với UBND phường có biện pháp xử lý, tạo tính răn đe.

Để giải quyết tận gốc của vấn đề, không cách nào khác là hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân hiểu được việc tuân thủ các quy định, không vi phạm luật giao thông, lấn chiếm vỉa hè góp phần giữ cho đường phố nơi mình sinh sống sạch, gọn, thông thoáng.

“Ngoài ra, phường Phương Mai cũng huy động chung tay của lực lượng tổ tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ các bệnh viện, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực trước cổng các bệnh viện. Không hiếm bắt gặp hình ảnh “hàng rào sống” là lực lượng Công an phường và tổ tự quản về an ninh trật tự đứng phân luồng trên phố Phương Mai vào các giờ cao điểm để người dân lưu thông theo hai hướng thuận tiện, không ùn tắc”, chỉ huy Công an phường Phương Mai nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp với sự kiên quyết, bền bỉ của lực lượng chức năng trong công tác xử lý các vi phạm, bước đầu tình hình trật tự giao thông, đô thị ở phường Phương Mai đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ 1/11/2019 đến 15/2/2020, Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý 293 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường...phạt số tiền gần 70 triệu đồng”.