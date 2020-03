Gỡ bỏ hàng rào cách ly phố Trúc Bạch: Trọn vẹn nhiệm vụ lớn!

ANTD.VN - 21h ngày 20-3-2020, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và quận Ba Đình, khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã được gỡ bỏ hàng rào. Với mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phường Trúc Bạch nói riêng, các anh đã trọn vẹn nhiệm vụ lớn, sau 14 ngày đêm liên tục bám chốt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đại uý Đỗ Quốc Minh - Phó Trưởng Công an phường Trúc Bạch trả lời phỏng vấn phóng viên Báo ANTĐ

Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với Đại uý Đỗ Quốc Minh – Phó Trưởng Công an phường Trúc Bạch, về những ngày "bám chốt".

Phóng viên: Đầu tiên, xin được chúc mừng người dân phố Trúc Bạch, chúc lực lượng Công an phường nói riêng, đã đồng tâm, chung sức vượt qua những thời khắc đầy khó khăn, áp lực. Đồng chí cho biết, thời gian qua, Công an phường đã thực hiện Phương án cách ly khu vực khi bệnh nhân 17 dương tính với virus Covid-19 như thế nào?

Đại uý Đỗ Quốc Minh: Quá trình thực hiện việc cách ly tại khu vực phố Trúc Bạch (từ số nhà 79 đến 139) được chúng tôi phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên bắt đầu từ đêm 6-3 đến 20h30 ngày 20-3. Suốt thời gian qua, với quyết tâm ngăn chặn tối đa sự lây lan dịch bệnh Covid-19, Công an phường đã triển khai, thực hiện kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”. 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận, cán bộ cơ sở...duy trì trực chốt 24/24h, đảm bảo yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung rà soát, nắm tình hình công dân lưu trú trên địa bàn để tuyên truyền, phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các ban ngành cùng nhân dân trên địa bàn?

Đại uý Đỗ Quốc Minh: Tôi cho rằng, một trong những yếu tố để cơ quan cấp trên quyết định rút ngắn thời gian cách ly khu vực phố Trúc Bạch so với dự kiến ban đầu, chính là hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, ban ngành.

Liên tục 14 ngày qua, Công an phường nói riêng nhận được sự chỉ đạo sát sao của UBND quận, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận, Ban chỉ huy Công an quận và Đảng uỷ, UBND phường. Từ đó, chúng tôi đã chủ động kế hoạch phối hợp với các lực lượng, cơ quan ban ngành triển khai phương án rất nhịp nhàng, chặt chẽ. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao nhận thức, ý thức và sự hợp tác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, nguyên tắc về an toàn y tế của người dân.

Để tránh sự hoang mang, lo lắng cho người dân, những ngày qua, lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai công tác tuyên truyền rất bài bản. Kết thúc đợt cách ly này, chúng tôi đã đúc rút được những kinh nghiệm quý, để tới đây có thể tiếp tục phát huy hiệu quả, sức mạnh tuyên truyền trên những lĩnh vực, vấn đề khác.

Phóng viên: Tối 20-3 khu vực phố Trúc Bạch được tháo dỡ hàng rào cách ly. Theo đồng chí, người dân cần làm gì trong thời gian tiếp theo?

Đại uý Đỗ Quốc Minh: Theo phương án ban đầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thì thời gian phong toả, cách ly khu vực này được thực hiện bắt đầu từ đêm mùng 6-3-2020 đến ngày 27-3-2020. Tuy nhiên, đến 20h30 ngày 20-3, Công an phường nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cho mở các chốt - barie cách ly; sớm hơn dự kiến 1 tuần.

Trước đó, Ban chỉ đạo đã thành lập các tổ công tác tiếp tục tuyên truyền đối với 66 hộ dân và 189 nhân khẩu nằm trong khu vực cách ly cần thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch. Người dân ra ngoài phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tuyệt đối không được chủ quan.

Việc rút ngắn thời hạn cách ly là kết quả tất yếu từ công tác phối hợp và thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần có những phương án, tập huấn xử lý tình huống trên phạm vi cả hẹp và rộng để chúng ta chủ động hơn nữa khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Làm sao để mỗi người dân có được ý thức và kiến thức tốt nhất phòng, chống dịch bệnh.

Đối với Công an phường Trúc Bạch, chúng tôi tự hào vì thời gian qua đã chung sức thực hiện trọn vẹn một nhiệm vụ lớn. Sự an toàn sức khỏe của người dân được đảm bảo; thành quả ấy giúp mọi áp lực, vất vả tan biến, để chúng tôi sẵn sàng, tiếp tục cho nhiệm vụ mới đang đợi phía trước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!