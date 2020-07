Giúp Chính phủ kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh, trật tự

Quyết liệt chống tội phạm hình sự, gian lận thương mại và hàng giả

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì phần thảo luận.

Thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân; ban hành nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cùng tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Ban Chỉ đạo 138 các địa phương chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã tập trung lực lượng, tăng cường biện pháp nghiệp vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề trọng điểm, do đó nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý, nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị triệt phá.



Thông tin thêm tại Hội nghị về công tác phòng, chống tội phạm của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến cho tình hình thế giới, khu vực và trong nước chịu nhiều ảnh hưởng, lợi dụng phòng, chống dịch bệnh, một số loại tội phạm gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn công khai, manh động, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp phòng, chống tội phạm theo kế hoạch của BCĐ 138/CP, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.



Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% các xã, phường trong toàn quốc. Việc đưa Công an chính quy xuống xã đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đồng thời tạo ra chuyển biến rất tích cực trong tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an sẽ tiếp tục từng bước điều chỉnh lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Về công tác phòng ngừa xã hội tội phạm, vừa qua, Bộ Công an cùng các bộ, ngành tổ chức sơ kết 5 năm công tác phòng ngừa tội phạm giết người, qua đánh giá có đến gần 96% các vụ án giết người là do các nguyên nhân xã hội, hơn 81% đối tượng phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, trên 68% không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai toàn diện công tác phòng ngừa tội phạm, phát hiện sớm, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng lực lượng Công an nhân dân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khách 2/9, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Năm ASEAN 2020.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các Ban Chỉ đạo, các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo công tác phòng chống tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2020

Để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP, BCĐ 389 Quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, yếu kém để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, công tác tiếp nhận, xử tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án.

Toàn cảnh hội nghị

Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị, các lực lượng tiếp tục rà roát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng mạnh chế tài xử lý để răn đe, phòng ngừa vi phạm hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật. Các Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương chủ động, đổi mới cách làm, nâng cao năng lực, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nỗ lực góp phần giúp Chính phủ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của người dân...