Giúp cháu bé đi lạc trong đêm giao thừa về với gia đình

ANTD.VN - Trong đêm giao thừa mưa lạnh, một bé trai bị lạc đã may mắn được các chiến sỹ Công an xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội giúp đỡ tìm lại bố mẹ...

Đêm 24-1, rạng sáng 25-1, sau khi tiếng pháo hoa mừng năm mới vang khắp đất trời, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của Công an xã Nghĩa Hương, gồm Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã và 3 đồng chí công an viên Mai Văn Thịnh, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Chiến làm nhiệm vụ trên đường Quốc Oai - Hòa Thạch đã phát hiện bé trai đi một mình có biểu hiện hoang mang, khóc lóc, hoảng loạn.

Công an xã Nghĩa Hương giúp đỡ bé trai bị lạc tìm được bố mẹ trong đêm giao thừa

Nhận định rất có thể cháu đi xem pháo hoa xong bị lạc bố mẹ, các cán bộ chiến sỹ đã tiếp cận và hỏi han bé trai. Bé cho biết tên Nguyễn Nguyên Giáp (11 tuổi), vừa bị lạc gia đình.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở cơ quan, đồng thời liên hệ tìm gia đình cho bé trai. Đến khoảng 1h30 ngày 25-1, mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Phương (tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) đã tới đón cháu.

Xúc động nhìn thấy hình ảnh con trai khỏe mạnh, bình an đang ngồi đợi trong trụ sở Công an xã Nghĩa Hương, chị Phương buông bỏ chiếc túi xách vội vàng ôm chầm lấy bé Giáp khóc òa.

Chị Phương cùng gia đình xúc động gừi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sỹ Công an xã Nghĩa Hương đã giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai trong những thời khắc đầu tiên của năm mới. Các anh luôn tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ, trong đêm giao thừa, đảm bảo cho người dân có một cái Tết an vui.