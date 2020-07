Giữ vững thế chủ động, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm "nóng"

ANTD.VN - Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trong sáng 7-7, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội bền vững của Thủ đô.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị đã tập trung đánh giá sâu về những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố trên các mặt công tác như đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo TTATGT; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thu thập dữ liệu dân cư phục vụ cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia...

Chủ động bảo đảm an ninh trật tự

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy



Lược lại những thành tích của các đơn vị trên các mặt công tác, Thiếu tướng Đào Thanh Hải bày tỏ đồng tình với những nhận xét, đánh giá về hạn chế tồn tại và nguyên nhân, các giải pháp, biện pháp khắc phục nêu trong Báo cáo sơ kết, cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Công an các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, lộ trình khắc phục cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao từ nay đến cuối năm.

Phân tích sâu, dự báo đúng tình hình và khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn nửa cuối của năm 2020, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: Tiếp tục tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành, triển khai các các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị, công an quận, huyện thị xã trong giải quyết vấn đề an ninh phải quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, phải giải quyết “tận gốc, rễ của các vấn đề”, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài lãnh thổ.

Tập trung tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tiền ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp...

Các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc



Về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, những khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp, công nhân, người lao động gặp phải trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19; chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ đình - lãn công, ngừng việc tập thể của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố, tham mưu các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

“Tăng cường nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật về tình hình Biển Đông, dịch bệnh và các tình hình liên quan đến ANTT khác”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải lưu ý.

Kiềm chế tối đa hoạt động tội phạm

Dành nhiều thời gian đánh giá, phân tích về những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu: Công an các đơn vị tập trung ngay vào các nội dung, công việc đã đề ra, đảm bảo công tác đấu tranh với tội phạm phải mang tính xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng, khép kín địa bàn, tạo tính răn đe mạnh mẽ, không để tội phạm lộng hành, công khai, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và cá nhân



Theo đó, Phòng CSHS - CATP chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đấu tranh quyết liệt, triệt xóa bằng được các băng, nhóm tội phạm, nhất là đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức được rà dựng từ trước theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tập trung rà soát, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động theo kiểu "xã hội đen”, "tín dụng đen" do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau thời gian giãn cách xã hội tội phạm liên quan đến hoạt động này có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại. Nơi nào còn các băng, nhóm tộỉ phạm hoạt động lộng hành gây bất an trong nhân dân thì phải kiên quyết xem xét trách nhiệm và thay thế đối với người đứng đầu Công an địa phương.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, giết người cướp tài sản; tội phạm chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em; tội phạm xâm hại tình dục; tội phạm "đường phố", cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; tệ nạn cờ bạc, mại dâm; tội phạm “trong giai đoạn chuyển mùa”...



Công an quận, huyện thị xã tổ chức triển khai mô hình cảnh báo, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các Phòng giao dịch của các Ngân hàng; rà soát, bố trí lực lượng tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo khép kín địa bàn và kịp thời huy động lực lượng khi có vụ việc xảy ra. Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tổ tuần tra mật phục, đón lõng, phù hợp với quy luật hoạt động của các đối tượng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải chỉ đạo 6 yêu cầu nhiệm vụ Công an các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả trong 6 tháng cuối năm



Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu Công an các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, nhất là vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm…

Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma tuý, tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp, "bay lắc" tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (bar, karaoke), nhà riêng tại các khu chung cư... Nhanh chóng triệt phá các ổ nhóm mua bán ma tuý, không để tồn tại nhức nhối trong khu vực dân cư. Kịp thời phát hiện, đưa ra cảnh báo, hướng dẫn đấu tranh xử lý đối với những chất ma túy mới lần đầu xuất hiện trên địa bàn Thành phố.

“Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai các chuyên đề kiểm tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đổ trộm chất bẩn, chất thải. Tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông, nhất là những địa bàn giáp ranh, trọng điểm phức tạp trên địa bàn Thành phố. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin bảo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” - Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian các đơn vị tham gia thảo luận, đánh giá kỹ nhiều vấn đề nhằm chủ động bảo đảm ANTT trong tình hình mới



Gắn chặt trách nhiệm của chỉ huy, người đứng đầu

Công an các đơn vị thuộc CATP cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tính chính xác các thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an; phấn đấu hoàn thành việc thu thập dữ liệu thông tin về công dân và chuyển đổi dữ liệu dân cư Hà Nội vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư xong trước ngày 30/7/2020, đảm bảo việc nhập thông tin trên Phiếu thu thập thông tin dân cư vào phần mềm thu thập thông tin dân cư được đầy đủ, chính xác; an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân trong quá trình nhập dữ liệu, lưu trữ và bàn giao dữ liệu.

Nhắc lại lưu ý của đồng chí Bộ trưởng về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố



Phòng CSGT phối hợp với Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phân luồng, chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khung giờ cao điểm. Đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý…; phòng chống đua xe, ngăn chặn không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Yêu cầu các tổ công tác trong quá trình thực thi nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý giữ tác phong, lễ tiết, văn hoá ứng xử, nghiêm cấm có thái độ sách nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu, đảm bảo kiềm chế, kéo giảm tình hình cháy nổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy.

Các lực lượng như 141, 142... tập trung đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm



Nhấn mạnh tới công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn trong CAND; Yêu cầu lãnh đạo chỉ huy phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác, nói đi đôi với làm mới có tác dụng thực sự trong giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; Tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, thực hiện nghiêm túc chủ trương “tăng cường cho cơ sở" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng báo cáo kết quả xác định quy mô biên chế của Công an các xã giai đoạn 2025 - 2030 để phục vụ xây dựng trụ sở làm việc; tiếp tục tham mưu kiện toàn các chức danh Công an xã còn thiếu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, nắm tình hình để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sỹ vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của ngành. Rà soát, đánh giá biên chế, cơ cấu, trình độ đội ngũ cán bộ, chỉ huy của đơn vị để đề xuất, bổ sung biên chế cho Công an cấp huyện, xã.